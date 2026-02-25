Opinió | LA SIMONETA
Espai públic: masculí o femení?
Patis escolars: més ocupats per nens/nois amb pilota; nenes/noies als marges.
Bars de barris (tarda/vespre): més ocupats per homes.
Bars esportius amb partits en directe: bàsicament plens d’homes.
Fòrums tècnics, polítics, de cotxes...: predomini masculí.
Places a la nit: grups d’homes joves i presència femenina més reduïda.
Gimnasos a l’aire lliure: principalment ús masculí.
Pistes esportives municipals: més ocupats per nois que noies (d’un 58%/ a un 42% aproximat).
Biblioteques públiques: major presència femenina.
Sales d’estudi universitàries: predomini femení.
Clubs de lectura: normalment integrats per dones.
Presentacions de llibres (no tècnics): públic principalment femení.
Museus cap de setmana: més presència de dones soles o amb nens.
Tallers artístics (escriptura, teatre, ceràmica...): assistència femenina majoritària.
Centres comercials entre setmana: solen anar-hi més les dones.
Perruqueries: més clientes femenines.
Sales d’espera dels CAP o altres centres (com a acompanyants): majoritàriament dones.
Associacions veïnals (en tasques organitzatives): presència femenina més significativa.
Voluntariat social: moltes més dones.
Associacions famílies a les escoles (A.F.A.S.): assistència bàsicament femenina.
Xarxes socials vinculades a cures o educació: molta presència femenina.
Cinema: en general, hi ha més dones que homes.
Teatres: el públic és majoritàriament femení.
Conferències o seminaris sobre temes socials, educatius o culturals: assistència majoritàriament femenina.
I és que, després d’aquest llistat, a algú encara li pot quedar algun dubte de l’empoderament femení silenciós però absolut? Compte homes, especialment els que sou masclistes, misògins, patriarcals...
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya
- Les famoses galetes Lotus desapareixen: la decisió de l’empresa que ho canvia tot
- Empreses del Bages estudien treballar al sector de la defensa