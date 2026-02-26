Opinió | a tort i a dret
Animalades
Llop Astut, Pica-soques, Falcó, Tapir i Mosca. Els noms el sonaran si van llegir la revista Cavall Fort en els seus inicis, fa més de seixanta anys. Són els membres de la Patrulla dels Castors, un grup de minyons escoltes que van començar les seves aventures dibuixades l’any 1954 en francès i a partir del 1963 en català. Però, malgrat els noms, no eren cinc animals més o menys antropomòrfics en un entorn igualment zoològic, com a les pel·lícules d’animació, sinó cinc nois d’entre dotze i quinze anys en un entorn humà realista. A casa o a l’escola eren Joan, Miquel o Frederic, però en una part del seu temps lliure es posaven l’uniforme blau, amb fulard groc, i s’anomenaven entre ells segons els respectius àlies amb la més gran naturalitat: «Vigila, Mosca!», «Què passa, Llop Astut?».
Això sí, no es caracteritzaven per assemblar-se al seu animal com fan els anomenats therians, que diumenge passat van exhibir-se a diferents ciutats (i a Barcelona foren agredits per grups de brètols curts de feina i de cervell). No només es disfressen amb més o menys cura sinó que imiten el comportament dels seus referents: van a quatre potes, borden o miolen, s’oloren... Tot plegat no passaria de semblar una comparsa de carnaval que ha perdut la rua si els protagonistes no hi afegissin una xerrameca quasi argentina per dir que expressen la personalitat animal descoberta en les profunditats de la seva psique. I jo que m’ho crec. No es pensin que han inventat res: un episodi de la sèrie CSI del 2003 tenia per escenari una festa al·lucinant de la «subcultura» furry fandom, amb una gran despesa de producció en vestuari i maquillatge.
A les historietes dels Castors, que en francès es van publicar durant quaranta anys, Llop Astut era decidit i líder; Pica-soques, enèrgic i persistent; Falcó, intel·ligent; Tapir, grassonet de budell buit, i Mosca, simplement menut. Els àlies intentaven expressar la personalitat de cada noi, si bé els dos primers són un invent del traductor al català, ja que en els originals del belga Jean-Michel Charlier el nostre Llop Astut es diu Poltre Perspicaç, i Pica-soques, Gat Generós. M’imagino que a la França i la Bèlgica de 1954 els poltres eren més ben vistos que els llops, encara que de la carn dels primers se’n fes estofat.
Que cadascú es diverteixi com millor li sembli sense perjudicar a tercers, així que benvinguts siguin els therians si animen el paisatge de les ciutats, i un record entranyable per a la patrulla dels Castors.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes
- Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya
- Les famoses galetes Lotus desapareixen: la decisió de l’empresa que ho canvia tot