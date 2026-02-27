Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusCUP de SantpedorTejero23-FVisita Papa a Catalunya
instagramlinkedin

Opinió | EL CROQUIS

Josep Camprubí

Josep Camprubí

45 anys del cop fallit

Cada any, entorn del 23 de febrer es tornen a publicar comentaris polítics que es plantegen la mateixa qüestió: què va passar exactament el dia 23 de febrer de 1981? Per què aquella data és històricament important? Ja han transcorregut 45 anys, però sembla que els fets d’aquell dia no s’hagin acabat de submergir en la història i mantinguin encara una insòlita incertesa i alhora una permanent actualitat. Aquest any potser sí que se’n podrà conèixer alguna novetat, perquè es va anunciar la desclassificació de documents d’aquella data, que es farien públics per primera vegada a partir del migdia d’aquest 25 de febrer. De fet, com passa sempre, en el moment que els especialistes i historiadors han pogut accedir efectivament als documents desclassificats, han vist que la seva quantitat era tan gran que feia del tot impossible de llegir-los en poca estona, o encara que fos disposant de molt més temps, per a tenir una idea concreta del seu contingut global. De manera que segurament caldrà esperar força dies fins que els interessats en els fets que van tenir lloc en aquella data es vagin fent càrrec de tot allò que ara s’ha publicat i en puguin fer el resum i la difusió corresponent.

Recordem, doncs, que el 23 de febrer de 1981 hi va haver un intent de cop d’estat, que va acabar fracassant, però que va mostrar clarament que, sobretot entorn dels nuclis polítics i econòmics que tradicionalment havien dominat l’estat espanyol, existien sectors que no volien de cap manera perdre el seu poder i la seva capacitat d’influència. I que estaven disposats a fer el que calgués per evitar-ho. A partir del novembre de 1975, després de la mort de Franco, aquests sectors de la dreta van intentar entrebancar la instauració de la democràcia, per limitada que fos en els primers moments. Amb els anys tot evoluciona, però fins i tot ara, per exemple, aquella mateixa dreta és contrària a augmentar els recursos econòmics de les autonomies de l’Estat: un objectiu que, evidentment, cal anar aconseguint aviat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents