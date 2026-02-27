Opinió | EL CROQUIS
45 anys del cop fallit
Cada any, entorn del 23 de febrer es tornen a publicar comentaris polítics que es plantegen la mateixa qüestió: què va passar exactament el dia 23 de febrer de 1981? Per què aquella data és històricament important? Ja han transcorregut 45 anys, però sembla que els fets d’aquell dia no s’hagin acabat de submergir en la història i mantinguin encara una insòlita incertesa i alhora una permanent actualitat. Aquest any potser sí que se’n podrà conèixer alguna novetat, perquè es va anunciar la desclassificació de documents d’aquella data, que es farien públics per primera vegada a partir del migdia d’aquest 25 de febrer. De fet, com passa sempre, en el moment que els especialistes i historiadors han pogut accedir efectivament als documents desclassificats, han vist que la seva quantitat era tan gran que feia del tot impossible de llegir-los en poca estona, o encara que fos disposant de molt més temps, per a tenir una idea concreta del seu contingut global. De manera que segurament caldrà esperar força dies fins que els interessats en els fets que van tenir lloc en aquella data es vagin fent càrrec de tot allò que ara s’ha publicat i en puguin fer el resum i la difusió corresponent.
Recordem, doncs, que el 23 de febrer de 1981 hi va haver un intent de cop d’estat, que va acabar fracassant, però que va mostrar clarament que, sobretot entorn dels nuclis polítics i econòmics que tradicionalment havien dominat l’estat espanyol, existien sectors que no volien de cap manera perdre el seu poder i la seva capacitat d’influència. I que estaven disposats a fer el que calgués per evitar-ho. A partir del novembre de 1975, després de la mort de Franco, aquests sectors de la dreta van intentar entrebancar la instauració de la democràcia, per limitada que fos en els primers moments. Amb els anys tot evoluciona, però fins i tot ara, per exemple, aquella mateixa dreta és contrària a augmentar els recursos econòmics de les autonomies de l’Estat: un objectiu que, evidentment, cal anar aconseguint aviat.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)