Opinió | DE TOT PLEGAT
No oblidem Gaza
Ni en el pitjor dels somnis hauria pogut imaginar, a la sortida del camp de concentració i extermini de Dachau, prop de Múnic (Alemanya), que molts anys després veuria imatges de similar crueltat, perpetrades per Israel. Inimaginable per increïble, i, tanmateix, ho hem viscut, perdó, ho vivim, en viu i en directe, sense una intervenció immediata i radical que aturi aquest genocidi, preparat i dut a terme, amb una eficàcia, mai vista.
En els darrers informes enviats per les agències, presents sobre el terreny, es detallen atacs precisos, constants i totals contra maternitats, centres infantils, i població civil com a via per exterminar poblacions senceres, a les quals tot seguit se’ls robaran terres i patrimoni, en el cas de Cisjordània per ampliar el territori d’Israel. A poc a poc, però sense treva, Netanyahu i el seu govern, actua com vol i quan vol, sabedor que els EUA, els deixaran fer.
Les xifres oficials són terribles, a falta de les reals, impossibles de donar perquè hi ha un munt de cadàvers, sota les runes i més de 14.400 desapareguts. Les que ja es poden donar per segures, són més de 71.700 morts, dels quals 20.179 eren nens, i unes 10.000 dones. Queda clar que el genocidi està més que documentat. Al costat d’aquestes xifres, hem d’afegir els 171.419 ferits, molts dels quals, en situació greu. De fet, tots plegats, es troben en situació límit per manca d’instal·lacions hospitalàries, professionals sanitaris i medicaments.
Si aquestes xifres no fossin suficients, la fam està generalitzada, per un altre dels perversos motius d’Israel: fer la vida impossible perquè tothom hagi de marxar i així poder ocupar el territori buidat. Que marxin cap on sigui, com sigui i no tornin mai més. Aquest és l’objectiu des del primer moment i per molt que es digui que hi ha un alto el foc, la realitat és que cada dia hi ha noves víctimes, sota excuses inventades de suposats perills o incompliments de normes. Així, han perdut la vida 520 persones, de les quals 100 infants.
A tots ens incumbeix aquest genocidi perquè no podem tolerar, ni acceptar com inevitable que un país extermini un altre, sota acusacions generalitzades de terrorisme, quan els mateixos palestins en són víctimes. Mai es podrà perdonar a Israel, i ha d’arribar el dia en què tots els responsables, no només els polítics, sinó també els militars, retin comptes davant els tribunals de Justícia. Han de ser jutjats i condemnats, i mentrestant sumem-nos a totes les accions i reaccions, per aturar el genocidi. Fem cas de les directrius del govern, i de les principals ONG. No oblidem Gaza.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)