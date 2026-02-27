Opinió | evangeli
Maria Antònia Capellas
Transfiguració
Jesús va pujar a una muntanya (creiem que és el Tabor), amb Ell anaren tres deixebles, Pere, Jaume i Joan. A dalt, es transfigurà davant d’ells: una gran llum baixà resplendent sobre el seu rostre, els seus vestits es tornaren blancs i lluents...
Els deixebles estaven astorats ... i encara més quan varen aparèixer Moisès i Elies, que parlaven amb Ell...
Pere digué: «Que bé que estem aquí dalt... si vols farem tres cabanes, per a Tu, Moisès i Elies...»
Allà dalt van trobar PAU i benestar, com ens agrada també a nosaltres, per això s’hi volien quedar, aquella LLUM els donava vida, els donava força, i eren testimonis de la presència divina de Jesús.
També a nosaltres ens cal poder ser testimonis d’aquesta llum que orienta la nostra vida, davant de tanta ceguesa que ens envolta...
Encara parlava Pere, quan es va sentir una veu que els deia: «Aquest és el meu FILL estimat, escolteu-lo!»
Ells es van espantar, i s’agenollaren amb el cap a terra, Jesús s’acostà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu POR...» Quan alçaren els ulls, Jesús estava davant d’ells, tot sol...
També nosaltres sovint, tenim por, ens espanta el nostre entorn... Jesús és la LLUM que ens il·lumina, una llum que ens diu que sota el mal, que sembla envair-ho tot, s’hi troba la bondat, i el compromís de Déu, a favor de tota la humanitat.
Baixant de la muntanya els digué: «No digueu res a ningú d’aquesta visió».
Els jueus volien un senyal prodigiós, que demostrés que Jesús era el Messies esperat, però ell només va donar aquesta visió als seus deixebles.
Gràcies a Ell, també nosaltres podem trobar llum enmig de la foscor, per poder continuar avançant, perquè, dins del nostre cor, estem segurs que podem comptar amb la seva companyia i el seu suport.
La PAU, que ens dona Jesús, és la joia que arriba enmig de la lluita, del nostre dia a dia, perquè seguir a Jesús no és un camí de roses, també té espines, però ELL, és al nostre costat i ens il·lumina, ens dona força, i el perdó, amb ell obtindrem la PAU...
Jesús és present en les nostres vides, com amb els deixebles, només l’hem de saber veure, de saber trobar... Ell és la LLUM que ve del Cel!
Preguem, demanem, confiem... i la LLUM vindrà!!
