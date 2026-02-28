Opinió | a tort i a dret
Si falten patates, planta’n. Si falten pisos...
Si notes que comencen a faltar patates, torna’n a plantar, i no estalviïs terra ni planter. L’escassedat es pot deure a moltes raons, des que les velles s’han fet malbé fins l’arribada d’un munt d’alemanys que no paren de demanar «kartoffelsalat», però tant se val: planta patates per tenir patates.
Si notes que falta habitatge, planta habitatge i així en tindràs d’aquí a un temps. Potser mentrestant hauràs de gestionar l’escassedat, però si no en plantes, no la solucionaràs. No pots esperar que els demandants de pisos desapareguin espontàniament del mapa.
La patata es pot collir al cap d’uns mesos de plantar-la –l’espera depèn de la varietat–, mentre que els habitatges difícilment es poden lliurar el mateix any en què s’ha decidit construir-los. Dit això, cal afegir que tots els sectors involucrats es queixen que la lentitud dels tràmits allarga extraordinàriament els terminis. És com si per resoldre un episodi de manca de patates haguessis de passar-te dos anys fent papers abans de plantar les que necessites. Mentrestant, les poques unitats de tubercles que queden als magatzems augmentarien de preu i només les comprarien els estrangers rics.
L’asfíxia burocràtica no ajudaria gaire a resoldre la crisi de les patates, però tampoc no seria de cap utilitat que els polítics, siguin governants o de l’oposició, es passessin el dia tirant-se pel cap presumptes solucions que no ho són i poden tenir efectes secundaris. Amb la manca d’habitatge passa més o menys el mateix.
Tanmateix, l’administració gaudeix d’un avantatge: com que la burocràcia és cosa seva, té a l’abast les eines per escurçar al màxim els terminis quan ella mateixa necessita els permisos. Si és el govern el que decideix plantar patates, pot reformar la normativa i exigir als funcionaris que no l’entrebanquin. I si s’arromanga per aixecar promocions d’habitatges, ha de forçar l’agilitat equivalent. Ho fa? Vist des de fora, no ho sembla. Atesa la gravetat de la crisi, hores d’ara ja s’haurien d’haver posat els fonaments de desenes de milers d’edificis.
Reconeguem-ho: el món s’ha fet tant complex que es resisteix a la prospectiva i no veiem a venir els canvis. Convé esmolar el nas d’endevinar el futur, però també tornar-nos flexibles a l’hora de donar respostes als reptes que ens agafen desprevinguts, sigui en el camp de l’habitatge o en el de la patata, que és, com cantava La Trinca, «un assumpte molt pelut».
