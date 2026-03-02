Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | VIST I NO VIST

Jordi Sardans

L’elèctric substituirà el de combustió

Organitzat per l’Associació Viure i Conviure, l’investigador manresà Xavier Obradors va fer una xerrada divulgativa al Casal Cívic i Comunitari Manresa-El Castell, sobre com afrontar el canvi climàtic amb la transició energètica amb exemples concrets: actualment es produeixen 17 milions de vehicles elèctrics l’any, el 65% a la Xina. Aquest ritme el motor de combustió passarà a formar part del passat i s’optimitzarà l’eficiència del sistema. El científic va remarcar que caldrà buscar l’equilibri en la sostenibilitat que es fonamenta en el medi ambient, els recursos minerals i el territori. Va assenyalar que mentre les polítiques dels puristes del medi ambient opten per l’economia decreixent, els economistes extrems preconitzen que en el sistema capitalista no es pot anar en contra de generar llocs de treball ni del creixement econòmic. Entremig, l’economia ecològica intenta combinar les dues posicions tan oposades, amb els partidaris de la ciència i la tecnologia que elaboren projectes per poder fer compatibles les dues alternatives, tot i que va deixar clar que no tot està en mans científiques perquè és obvi que cal comptar amb consideracions econòmiques, mediambientals i socials.

Va assenyalar el canvi climàtic com un dels reptes més importants del segle XXI que deixarem en una herència lamentable a les noves generacions que s’hi hauran d’enfrontar de debò, perquè s’ha fet un ús de l’energia que no és sostenible: l’evolució del consum mundial al segle XX s’ha multiplicat per sis amb el carbó, el petroli i el gas natural. A partir de 1980 està creixent d’una forma desesperada, un 1’4° per sobre de l’era preindustrial. El fet té conseqüències com l’augment de la temperatura de la Terra. La solució implica canviar la forma de viure i fer un full de ruta cap a la transició energètica. Com que l’energia mou l’economia mundial, les propostes passen pel desacoblament entre l’augment del PIB i la disminució del CO₂, en més d’un 80% el 2050 i la reducció dels combustibles fòssils al 10%. El canvi del model energètic se centra en la inversió en energies renovables com la fotovoltaica, el vent i sobretot, la producció d’electricitat. Les aportacions dels científics impliquen reutilitzar materials mitjançant l’ús de l’economia circular de manera eficient. A Europa és essencial tenir la capacitat de reciclar i reutilitzar sobretot l’energia del sol. Va explicar que el nou paradigma energètic probablement serà una combinació de generació elèctrica i d’hidrogen o d’altres combustibles solars de l’ordre del 80%. Obradors ha dedicat 30 anys a investigar la superconductivitat que permet millorar ostensiblement la circulació d’energia elèctrica. Europa necessita més d’un milió de quilòmetres de xarxa de molt alta tensió i 10 milions de quilòmetres de xarxa de distribució. A Catalunya, hi ha una energia 77% fòssil, 14% nuclear i 9% de renovables. L’electricitat que generem és 55% nuclear, 20% renovable i 25% fòssil. Als darrers 20 anys, el desacoblament entre creixement econòmic i consum d’energia ha baixat un 40%. «Anem pel bon camí, però ens en falta força per recórrer».

