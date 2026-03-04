Opinió | tribuna
Cloti Morales i Coca, Mariona Descarrega i Alsina, Montserrat Mestres i Angla, Sandra Pujol i Solernou
El feminisme ben entès
Cada dia espanta més sentir veus que es declaren obertament en contra de les polítiques feministes, que presenten el feminisme com un moviment totalitari que busca el poder de les dones sobre els homes. És preocupant veure homes que se senten agredits pel que comporten les noves lleis d’igualtat, mascles alfa que defensen la seva masculinitat agressiva i totalitària com una forma a la qual tenen dret.
Si aquestes afirmacions venen de persones amb poc pensament crític, fins i tot pot entendre’s. Tothom està marcat pel patriarcat, i la nostra educació no deixa d’estar impregnada de valors masclistes on diferència i desigualtat es confonen.
Ara bé, que algunes forces polítiques, com Vox, assenyalin el feminisme com a fanatisme, és una negació d’aquest gran moviment històric i d’una intencionalitat perillosa i perversa. No podem dir que no ho han entès, sinó que no ho volen acceptar.
Quan tenen oportunitat destaquen fets de minories radicals que exclouen els homes d’aquesta lluita. No es volen adonar que actualment parlem de feminismes en plural, perquè hi ha més d’una manera d’entendre el camí cap a la igualtat. La radicalitat n’és solament una de molt concreta i minoritària. Es manifesten contra el feminisme perquè ja els hi està bé el patriarcat, demanant el respecte cap a la dona, sí, però submisa i un mascle que tot ho arregla a través de la força i la imposició. També actualment incorporen algunes dones al poder - conquesta gràcies a haver persistit en la lluita al llarg del temps - però només si el seu comportament s’ajusta als valors del patriarcat. És un dels aspectes que just volem canviar.
El feminisme, no ens cansarem de repetir-ho, suposa la igualtat de la dona superant els privilegis que ha tingut l’home durant centenars d’anys i la seva finalitat és assolir la igualtat per tothom. Sí, ho diem alt, volem que totes les dones siguem conscients i capaces de fer pinya en la defensa dels nostres drets. Però també volem que els homes ens hi acompanyin i que siguin feministes sense perdre la seva masculinitat.
Volem la igualtat per decidir, per ser lliures, per ser reconegudes tal com som. Volem que els valors tradicionalment atribuïts a les dones com la tendresa, la cura, la conciliació, també tinguin el reconeixement, la valoració i suport social necessari per ser compartits amb tothom. Volem avançar cap a una societat més empàtica, més humana i pacifista a on homes, dones i no binaris hi tingui cabuda en igualtat de condicions. Sense por a la diversitat i amb total rebuig a les actituds totalitàries. No es tracta sols de tenir drets legals, sinó reals, assumits pel conjunt de la societat.
