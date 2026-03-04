Opinió | només és una idea
Qui va començar aquest desastre? Nosaltres
Comptat i debatut, com va començar tot això? Qui va disparar primer? Qui és el culpable original? En un moment en què mor tanta gent innocent atrapada en la baralla entre els fanàtics religiosos d’Iran i la Internacional Fatxa Ianquihebrea, i en què centenars de milions de persones podem veure afectada la nostra vida per una crisi que ens empobreixi i per una inflació que ens devori la cistella de la compra i els estalvis, resulta frustrant adonar-se que és molt difícil determinar per què està passant exactament.
En el curtíssim termini, podem veure quines són les raons que porten Trump, Netanyahu i les seves respectives corts de sonats a llançar l’atac, però ens és molt difícil establir quin pes tenen cadascuna de les motivacions, i fins a quin punt hi intervenen els al·licients més abominables. Sabem, per exemple, que per a Netanyahu la guerra és ideal per anar ajornant el moment de retre comptes davant la justícia però, és aquesta una raó determinant? Molt? Una mica? Sabem que Trump necessita mantenir el focus a sobre seu permanentment i desviar l’atenció del cas Epstein (amb unes eleccions de mig mandat a prop) però, fins a quin punt hi pesen aquestes raons miserables? Quant pes tenen en aquesta carnisseria els xocs d’egos entre líders goril·les? I l’interès de les petrolieres americanes? I el de la indústria de l’armament? Pesen més que les motivacions geoestratègiques (Xina!) que, encara que obeeixin a perspectives egoistes, com a mínim responen a un egoisme nacional, no al d’un petit col·lectiu o al d’un líder indecent?
Pel que fa a les raons de fons, són les de sempre: l’impacte de les potències colonials capitalistes en els territoris que han trinxat, inflamat i saquejat. El règim dels aiatolàs va ser la reacció a una monarquia autoritària i depredadora imposada per Estats Units i Regne Unit quan una naixent democràcia iraniana va pretendre recuperar el control del petroli en concret i del país en general. Però la pregunta és: si la culpa és del capitalisme colonial, abans que aparegués hi havia pau i harmonia? Evidentment, no. Abans, l’Orient Mitjà va estar dominat de forma igualment autoritària, sagnant i extractiva per imperis anteriors, des de l’Otomà fins a Alexandre el Gran, passant pels dos grans imperis perses. Així, doncs: qui va disparar primer? De qui és la culpa? Malauradament, només hi ha una resposta: la culpa és nostra. Dels humans. Que som així. I llavors penses: no hauríem de començar a fer-nos-ho mirar i, qui pugui, a votar d’una altra manera?
