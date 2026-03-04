Opinió | Futbol
Sor Lucía, a favor de Víctor Font: "El Barça necessita veritat, transparència i canvi"
La religiosa manresana opìna sobre les properes eleccions de club blaugrana, que tindran lloc el proper 15 de març
Avui aixeco la veu com a barcelonista. No per nostàlgia, sinó per responsabilitat. Perquè el Barça no és un producte que es consumeix des de la grada: és una institució que es cuida, es defensa i es construeix entre tots. I la pregunta que tenim al davant és senzilla i decisiva: quin club volem deixar a les pròximes generacions?
He escoltat molts socis i moltes penyes aquests anys. I el que percebo no és apatia, sinó tristesa. No és falta de passió, sinó decepció. Volem tornar a sentir orgull. Volem claredat. Un club gran no pot instal·lar-se en decisions opaques; no és un negoci familiar ni un nínxol on els amics se’n beneficien. El Barça pertany als seus socis, no a cercles tancats.
Ser més que un club significa governar amb transparència, retre comptes, respectar la intel·ligència i la fidelitat de qui sosté l’escut. Significa que les penyes siguin escoltades i valorades, que el soci tingui un protagonisme real i que l’ètica no sigui un eslògan, sinó una pràctica quotidiana. No n’hi ha prou que la pilota entri. Sense valors, les victòries saben a poc.
Som davant d’un moment crucial. No ens podem resignar. Convido tots els socis a participar, a anar a les urnes, a decidir amb consciència. El futur del Barça no s’improvisa ni s’hereta: es vota.
Crec que Víctor Font ha sabut canalitzar la insatisfacció, però també la passió barcelonista més autèntica: la que exigeix projecte, coherència i respecte institucional. La que vol una nova etapa neta, oberta i il·lusionant.
És hora de recuperar el club per als socis. D’obrir una nova era on l’orgull no sigui un record, sinó una realitat compartida. El Barça necessita veritat, necessita transparència i necessita canvi. I aquest canvi comença quan fem un pas endavant.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran