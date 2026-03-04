Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranPorta a porta de Sant JoanToni ElíasR3RosalíaBorrasca Regina
instagramlinkedin

Opinió | Futbol

Sor Lucía Caram

Sor Lucía Caram

Manresa

Sor Lucía, a favor de Víctor Font: "El Barça necessita veritat, transparència i canvi"

La religiosa manresana opìna sobre les properes eleccions de club blaugrana, que tindran lloc el proper 15 de març

Sor Lucía Caram s'ha manifestat sempre com una gran aficionada al Barça

Sor Lucía Caram s'ha manifestat sempre com una gran aficionada al Barça / Solsona Comunication

Avui aixeco la veu com a barcelonista. No per nostàlgia, sinó per responsabilitat. Perquè el Barça no és un producte que es consumeix des de la grada: és una institució que es cuida, es defensa i es construeix entre tots. I la pregunta que tenim al davant és senzilla i decisiva: quin club volem deixar a les pròximes generacions?

He escoltat molts socis i moltes penyes aquests anys. I el que percebo no és apatia, sinó tristesa. No és falta de passió, sinó decepció. Volem tornar a sentir orgull. Volem claredat. Un club gran no pot instal·lar-se en decisions opaques; no és un negoci familiar ni un nínxol on els amics se’n beneficien. El Barça pertany als seus socis, no a cercles tancats.

Ser més que un club significa governar amb transparència, retre comptes, respectar la intel·ligència i la fidelitat de qui sosté l’escut. Significa que les penyes siguin escoltades i valorades, que el soci tingui un protagonisme real i que l’ètica no sigui un eslògan, sinó una pràctica quotidiana. No n’hi ha prou que la pilota entri. Sense valors, les victòries saben a poc.

Som davant d’un moment crucial. No ens podem resignar. Convido tots els socis a participar, a anar a les urnes, a decidir amb consciència. El futur del Barça no s’improvisa ni s’hereta: es vota.

Crec que Víctor Font ha sabut canalitzar la insatisfacció, però també la passió barcelonista més autèntica: la que exigeix projecte, coherència i respecte institucional. La que vol una nova etapa neta, oberta i il·lusionant.

És hora de recuperar el club per als socis. D’obrir una nova era on l’orgull no sigui un record, sinó una realitat compartida. El Barça necessita veritat, necessita transparència i necessita canvi. I aquest canvi comença quan fem un pas endavant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  2. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  3. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  4. Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
  5. L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
  6. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
  7. Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
  8. Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran

El segon pavelló va acaparar el gros de les inversions de Sant Fruitós el 2025

El segon pavelló va acaparar el gros de les inversions de Sant Fruitós el 2025

Manresa projecta el documental sobre la lluita d'una dona de l'Iran contra el patriarcat

Manresa projecta el documental sobre la lluita d'una dona de l'Iran contra el patriarcat

La crítica viral als lloguers a Manresa: “Només et cal una mica més del sou mínim per pagar el pis… i potser menjar”

La crítica viral als lloguers a Manresa: “Només et cal una mica més del sou mínim per pagar el pis… i potser menjar”

Solsona obre el concurs pel disseny del programa de la Festa Major

Solsona obre el concurs pel disseny del programa de la Festa Major

Proposta inèdita a Calaf: una sàtira teatral en la qual dues entitats lluiten per una subvenció

Proposta inèdita a Calaf: una sàtira teatral en la qual dues entitats lluiten per una subvenció

Junts per Manresa denuncia que el polígon del Pont Nou costarà 1,58 milions d’euros més del pressupostat

Junts per Manresa denuncia que el polígon del Pont Nou costarà 1,58 milions d’euros més del pressupostat

Santpedor acollirà el sopar de la col manresana el 12 de març

Santpedor acollirà el sopar de la col manresana el 12 de març

Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima

Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
Tracking Pixel Contents