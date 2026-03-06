Opinió | A FI DE BÉ
Immigració a Berga
La immigració, com qualsevol altre fenomen social, té vessants positius i negatives, i a Catalunya (amb més de 2 milions de persones nascudes fora de l’Estat) constitueix un repte central, que la ciutadania ha de poder debatre (perquè en una democràcia, no hi ha d’haver temes tabús) i els poders públics han de gestionar -cosa que estan fent deficientment.
Però primer de tot cal conèixer bé el fet migratori i treure’n conclusions. I un aspecte que ens hauria de preocupar és el de la possible formació de guetos de persones immigrades a les nostres ciutats, sabent que l’acumulació de nouvinguts en determinats barris complica la seva integració.
Per aquest motiu m’ha interessat estudiar la composició de les seccions censals -zones- de Berga, concretament la concentració que hi ha dels nascuts a l’estranger en cada part de la ciutat. La bona notícia és que les persones nouvingudes estan força repartides per tots els barris: no hi ha cap de les 13 seccions censals de Berga que aculli més del 15% del total d’immigració (encara més: només en 2 casos la xifra sobrepassa l’11%). Això respon a la realitat del mercat de l’habitatge en l’àmbit local.
D’altra banda, si ens fixem en les nacionalitats dels nouvinguts, també constatem que no hi ha cap col·lectiu (llatinoamericans, marroquins, asiàtics, europeus i africans) que estigui excessivament concentrat en uns mateixos llocs. L’excepció la constitueixen els africans -sense incloure-hi els marroquins-, la meitat dels quals resideixen en dues seccions censals.
En canvi, sí que trobem que en tres casos el percentatge d’immigrants en relació amb el total d’habitants del barri és força elevat, no pas perquè hi visquin molts nascuts a l’estranger, sinó perquè hi resideixen menys nascuts al país. Cal prestar atenció a aquests desequilibris.
