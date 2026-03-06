Opinió | PEDRA SECA
L’Iran des del sofà
Alguns encara patim per la desgràcia dels llunyans, però res no és comparable amb el seu sofriment
Mentre les bombes cauen per tot el Pròxim Orient, jo em fixo molt més en les que esclaten contínuament a la magnífica ciutat de Teheran. El motiu és simple: el Saman, un dels meus millors amics, viu allà. Ell, amb la seva mentalitat, em considera el seu «germà».
Conec la ciutat, hi he estat per feina. Em pregunto en aquest punt si tinc legitimitat per parlar-ne. No pretenc ser el patètic de torn, com aquelles celebritats digitals penjant fotografies seves a Dubai o a Doha, llocs que també conec. De debò, no interessa gens la meva experiència personal. Escric sobretot per tal que algun dia ho pugui llegir i sàpiga de la meva afinitat cap a ell. Ara no és possible.
Ell i els seus són gent normal, entenent la normalitat com la de persones empàtiques, treballadores, amb projectes, amb somnis vitals i els reptes de qualsevol humà decent. Però la seva normalitat ara és una pluja constant de míssils. No sé res d’ell ni dels altres coneguts a la ciutat. Cap de les formes de comunicació funciona.
Puc imaginar el seu terror constant. Fa poc més d’una setmana em preguntava (a mi!) si sabia quan començarien els bombardejos. Algú afirmant que el seu pecat és «haver nascut al lloc equivocat». Algú que desitja la caiguda del règim dels aiatol·làs, però no intueix ningú com a alternativa i tem el caos que vindrà. Algú que quan veu la seva dona i la seva filla sortir al carrer a protestar sent paor per si els foten un tret al cap a totes dues. Algú sanglotant al telèfon: «a veure si ens bombardegeu (sí, nosaltres!) i s’acaba aquest malson».
El Saman de jovenet havia de sortir corrent de la cua del pa perquè arribaven els avions de Sadam Hussein a bombardejar el seu barri. Va passar per la presó uns quants dies. La policia li va trobar una ampolla d’alcohol clandestí al cotxe. Una ampolla. El van condemnar a rebre setanta-vuit fuetades a l’esquena.
Ara és el lloc més insegur del món amb meravelles a veure com a mínim un cop a la vida. Passant per davant del mausoleu verd de Khomeini jo en feia broma. La cara li va canviar en veure dos guardians revolucionaris. Patia per mi. Va oferir la seva empresa a un equip de TV3 amb Joan Roura per cobrir les últimes eleccions. El podeu veure en aquelles peces del juliol del 2024, quan va ser escollit l’actual president del govern, Masoud Pezeshkian.
No és allò del «jo hi he estat» el que pretenc escriure; pretenc explicar el seu martiri en vida, el de la Negar, de la Sara, del Javad, del Morteza o de l’Alí, l’especialista a trobar al mercat negre iranià el que és disponible a la botiga de la cantonada d’aquí. El dia que llegeixin això (traduït) espero que no em renyin ni tinguin por de les represàlies dels clergues del turbant. Tenen l’esglai a l’ànima. Si els d’Occident som culpables de tot, disculpes per la mala vida que tenen.
