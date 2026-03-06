Opinió | evangeli
Roger Vicente Solà
De pedra i aigua
Els 2 elements, pedra i aigua, trenaran les lectures del 3r diumenge quaresmal. En la natura els rius tenen una llera empedrada perquè el corrent llisqui viu, de la font al mar. L’home també té un embolcall de carn que sosté l’esperit, les dues naturaleses (matèria i esperit) són obra de Déu. De Déu en puc dir ben poc, per no saber no sé pas ni el que no és, però sí que puc parlar de la visió que n’hem tingut, al llarg de la història.
Anem a les lectures: 1a lectura (èxode) el poble té set i dubta, reclama a Moisès. El concepte de Déu és regional, exclusiu i retributiu, Déu guia i acompanya, premiant o castigant segons el comportament del poble. L’aigua que surt de la pedra salvatge cura la set física, apagant el dubte espiritual.
2a lectura (Carta Pau a romans) Déu crea, guia, acompanya perquè ens estima, presenta a Jesús com la prova absoluta. La veritat és que observant a la humanitat, passada i actual, aquest amor és desinteressat, infinit i sobretot pacient.
I en la 3 a lectura (evangeli de Joan) topem amb una escena, Jesús al pou amb la samaritana, brutal i aclaridora. El pou, pedra treballada, és la concepció antiga de Déu, cura la set física perquè li som fidels, però l’aigua que Jesús dona (la fe) ens omple l’esperit perennement. Hauríem de ser font viva (exemple).
Resum: la 1a i la 3a lectura són dues idees del mateix Déu, mostren l’evolució del marc local al marc global, d’un Déu tribal que cuida al seu poble a un Déu universal que estima al poble.
Jesús, jueu, tractant amb la samaritana, trenca amb una prohibició de l’època i ens ensenya el camí.
Conclusió: La fe com l’aigua, no ha de restar empouada, amagada i exclusiva. La fe, com l’aigua, ha de córrer lliure entre les ribes de la tradició i la comunió amb els altres.
La riera, el rierol, el riu, i tantes altres formes de creure, han de menar sempre cap al mar, per la nostra fe catòlica, i per tant cristiana, tots som germans, nascuts de fonts diferents, però encarats sempre cap al mateix immens oceà.(I si la creença cristiana implica qüestionar lleis i estructures injustes, fetes pels homes, la nostra obligació és fer-ho).
Fem de la Quaresma una fructífera espera esperançada.
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Mas Portell organitza una gran calçotada «a la manresana»: 'Volem fer una jornada festiva com les que es fan a Tarragona
- Pinós s’endeuta per la falta d’avançament d’una subvenció europea i reclama una solució
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul