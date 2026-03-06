Opinió | només és una idea
Qui aturaria un Trump fill de p. nuclear?
El general Douglas MacArthur va ser un paio tan important que la seva signatura apareix al costat de la del ministre d’Exteriors de Japó en el document de rendició de 1945, i també va sortir de la seva ploma el primer esborrany de la Constitució del nou estat nipó. En la pràctica, MacArthur en va ser emperador.
Fill d’un governador de les Filipines sota domini nord-americà, el 1935 el president del nou estat filipí teòricament sobirà el va contractar per crear un exèrcit nacional. Va demanar una excedència a Washington, no va sentir cap dilema moral pel fet de treballar de mercenari i va cobrar una fortuna que va amagar. Ja reincorporat a l’exèrcit ianqui, el 1942 va haver d’abandonar les illes empaitat pels japonesos i va pronunciar el famós «tornaré». Hi ha sospites fonamentades que, exercint de Comandant Suprem al Pacífic, va voler reconquerir les Filipines en comptes d’estalviar vides deixant-les enrere i saltant directament a Taiwan només per satisfer el seu orgull i per poder fer-se la foto desembarcant en una platja (escenificada per tal que aparegués amb aigua fins als genolls) i dient «he tornat». MacArthur sempre va tenir un ull posat en la tàctica i l’altre en l’autopropaganda.
Convertit en un ídol popular, el 1950 va rebre el comandament de les tropes aliades a Corea; va enlluernar els col·legues amb una maniobra magistral a Incheon, però no va aconseguir fer recular els comunistes fins a la frontera xinesa; exasperat, va planificar l’ús d’armes nuclears tàctiques sense consultar el president Truman. Quan aquest li ho va retreure i es va negar absolutament a autoritzar-ho, el va acusar de ser un titafreda. Naturalment, Truman el va destituir: «El vaig fer fora perquè no respectava l’autoritat del president, no per ser un fill de puta, que ho era. Això no és il·legal per als generals. Si ho fos, la meitat serien a la presó»
Hi ha un cert acord que, avui, un individu tan extremadament megalòman i impulsiu possiblement no arribaria a ser un general ‘top’. Li tallarien les ales abans. Potser és veritat. Però, avui, un ego sonat més o menys com el seu ha arribat a President. I si un dia uns rivals en guerra se li resisteixen molt i l’exasperació li puja al cap, segurament tindrà la temptació d’obrir les portes de la Història desenfundant una arma atòmica petita de les que no requereixen grans míssils llançadors. El president no pot activar-les sol, però sí que pot decidir-ho ell sol. En diuen ‘sole authority’. Ara que ha aconseguit estar rodejat de fanàtics mindundis i assessors ‘yesmen’, si arribés el cas, quin Truman l’aturaria, ara que el fill de puta i el president són la mateixa persona? n
