Opinió | TRIBUNA
Regressió intel·lectual
L’ésser humà té la capacitat de ser el seu pitjor enemic... però també el seu millor aliat. Som capaços de destruir, però també de cooperar, crear i tenir cura. Arran del desenvolupament de les xarxes socials, però, hi ha persona que n’utilitzen d’altres per obtenir el plaer morbós d’humiliar-les. Fa unes setmanes saltava l’esgarrifosa notícia que un youtuber francès moria en directe per una sobredosi de cocaïna i alcohol, encoratjat per donants anònims que el van animar en directe a consumir-ne més i més. Solen ser els anomenats captaires digitals, gent sense recursos capaços d’humiliar-se per poder consumir droga sufragada per espectadors anònims que, moguts per la morbositat de veure com d’altres es denigren, són capaços de disfrutar la mort del qui es presta al desafiament. Què li passa a la humanitat? ¿Què passa al cap d’un individu que és capaç de deixar morir de fred en directe la seva xicota mentre d’altres sense cervell paguen per veure-ho? Això va passar el 2020 quan un youtuber rus va obligar la seva xicota embarassada a sortir al balcó en roba interior, en temperatures sota zero, a canvi de 1.000 dòlars que un sàdic va estar disposat a pagar. A aquest individu li van caure sis anys de presó, però m’agradaria saber quants en van caure a qui va pagar per veure allò; probablement no cap, perquè solen escudar-se en plataformes difícilment rastrejables. Aquestes també són còmplices que hi hagi aquestes pràctiques aberrants, perquè hi reben a canvi sumes ingents de diners. Segons dades ofertes per aquest diari, entre totes, més de 50.000 milions a l’any. No m’agradaria pensar que l’ésser humà ha iniciat una regressió intel·lectual. Històricament el coeficient intel·lectual mitjà augmentava entre dos i tres punts cada dècada. S’ha detectat, però, que en les últimes proves els joves han mostrat més mals resultats cognitius, incloent-hi pèrdua d’atenció, memòria i coneixements. L’ús excessiu de les xarxes i menys exercici de memòria ens porten cap a una generació una mica menys desenvolupada en què alguns acaben insensibilitzant-se i caient en perversions impròpies d’una civilització avançada.
