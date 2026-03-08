Opinió
Amb camí per fer
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana