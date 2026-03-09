Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | tribuna

Josep Guardiola Tobella

Josep Guardiola Tobella

President Associació Misteriosa Llum

Agraïment Festa de la Llum

En nom de l’Associació Misteriosa Llum, expressem el nostre profund agraïment a totes les persones, entitats i institucions que han fet possible una nova edició de la Festa de la Llum. Gràcies, molt especialment, al voluntariat, al teixit associatiu i al personal de l’Ajuntament, que amb professionalitat i compromís garanteixen el bon desenvolupament de tots els actes.

Un reconeixement destacat mereix Foto Art Manresa, Administradors de la Festa de la Llum 2026 i immersos enguany en la celebració del seu 50è aniversari. La seva dedicació, la capacitat d’implicar entitats i ciutadania, i la seva feina constant en la preservació de la memòria visual de la ciutat han estat un actiu imprescindible per a aquesta edició.

També valorem la tasca de tots els col·lectius i recreadors que donen vida a la Fira de l’Aixada, convertint el Centre Històric en un espai de divulgació i descoberta. Alhora, és necessari recordar que la recreació històrica comporta un deure de rigor i fidelitat. La història és un patrimoni compartit que cal preservar amb fonament documental, evitant elements que puguin confondre o distorsionar la veritat. És responsabilitat de tots continuar treballant perquè el relat que oferim sigui coherent, entenedor i fidel als fets.

La Festa de la Llum ens demostra, un any més, la força d’una ciutat que creix quan suma esforços, que avança quan comparteix valors, i que sap projectar les seves arrels amb confiança cap al futur. Des de l’Associació Misteriosa Llum reafirmem el nostre compromís amb la tradició, la memòria i el rigor.

Finalment, us animem a participar en la 42a edició de la Transéquia, el pròxim 15 de març, que clourà els actes de celebració de la Festa de la Llum 2026, i ens permetrà tornar a recórrer, plegats, el camí al costat de la séquia que uneix territori, patrimoni i comunitat.

