Opinió | tribuna
Agraïment Festa de la Llum
En nom de l’Associació Misteriosa Llum, expressem el nostre profund agraïment a totes les persones, entitats i institucions que han fet possible una nova edició de la Festa de la Llum. Gràcies, molt especialment, al voluntariat, al teixit associatiu i al personal de l’Ajuntament, que amb professionalitat i compromís garanteixen el bon desenvolupament de tots els actes.
Un reconeixement destacat mereix Foto Art Manresa, Administradors de la Festa de la Llum 2026 i immersos enguany en la celebració del seu 50è aniversari. La seva dedicació, la capacitat d’implicar entitats i ciutadania, i la seva feina constant en la preservació de la memòria visual de la ciutat han estat un actiu imprescindible per a aquesta edició.
També valorem la tasca de tots els col·lectius i recreadors que donen vida a la Fira de l’Aixada, convertint el Centre Històric en un espai de divulgació i descoberta. Alhora, és necessari recordar que la recreació històrica comporta un deure de rigor i fidelitat. La història és un patrimoni compartit que cal preservar amb fonament documental, evitant elements que puguin confondre o distorsionar la veritat. És responsabilitat de tots continuar treballant perquè el relat que oferim sigui coherent, entenedor i fidel als fets.
La Festa de la Llum ens demostra, un any més, la força d’una ciutat que creix quan suma esforços, que avança quan comparteix valors, i que sap projectar les seves arrels amb confiança cap al futur. Des de l’Associació Misteriosa Llum reafirmem el nostre compromís amb la tradició, la memòria i el rigor.
Finalment, us animem a participar en la 42a edició de la Transéquia, el pròxim 15 de març, que clourà els actes de celebració de la Festa de la Llum 2026, i ens permetrà tornar a recórrer, plegats, el camí al costat de la séquia que uneix territori, patrimoni i comunitat.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona