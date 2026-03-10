Opinió | tribuna
Promotora i presidenta de PrevenSI, referent de Noves Oportunitats a Intress
‘Red flags’ a l’esport base
A l’esport base ens hi juguem molt més que un resultat. Ens hi juguem l’autoestima dels infants i el vincle amb l’activitat física, un hàbit saludable que els pot acompanyar tota la vida. Per això, no ens podem permetre que entrenadors o entrenadores, focalitzats únicament en la victòria, acabin desmotivant els infants i allunyant-los de l’esport, fent que la por d’equivocar-se superi el plaer del joc. Per això, cada infant que abandona l’esport és un fracàs col·lectiu.
Una de les principals red flags és l’obsessió per la victòria. Si l’objectiu únic és guanyar el partit del cap de setmana, el procés formatiu queda de banda, mentre es penalitza l’error i es genera una pressió aliena a l’edat i al moment vital dels infants. El missatge implícit és: «si no guanyes, no vals». I això fa mal.
A tot plegat s’hi suma l’excés d’exigència a les grades i la poca especialització a la banqueta. Dirigir infants no és improvisar; requereix eines pedagògiques, competències emocionals i responsabilitat. Crits, pressió, o comentaris humiliants són part d’una cultura massa normalitzada que confon intensitat amb educació.
En aquest context, les juntes directives dels clubs haurien de disposar d’eines per detectar aquestes red flags. No per assenyalar ningú, sinó per prevenir i cuidar. Disposar d’indicadors clars com ara si s’han produït queixes o conflictes recurrents, o quin grau d’abandonament té un equip, o si hi ha infants que passen la temporada sense minuts de joc.
Quan apareix una situació de conflicte, cal escoltar l’infant o adolescent. No minimitzar el seu malestar, no justificar actituds inadequades. Tot plegat supera l’àmbit pedagògic, perquè la Llei de Protecció a la Infància i l’Adolescència davant de la Violència (LOPIVI) estableix polítiques de protecció i protocols de child safeguarding precisament perquè l’esport es visqui en entorns segurs, lliures de violència emocional i psicològica. Per tant, les institucions també tenen una responsabilitat en posar recursos i acompanyar els clubs a fer-ho possible.
Dit tot això, seria injust no reconèixer que hi ha moltíssims entrenadors i entrenadores que fan les coses bé. Que cada cap de setmana es recorden que l’esport és formació, i que educar també vol dir ensenyar a perdre, a respectar i a gaudir.
I, finalment, mirem-nos com a pares o mares: som a les grades, som referents i som part de l’experiència esportiva dels infants. Ens hauríem de recordar, i m’hi incloc, com a exjugadora i mare de dues esportistes, que l’educació ha de prevaldre sempre. Que animar no és pressionar. Si volem un esport base més sa, també cal començar per nosaltres.
