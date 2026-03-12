Opinió
Jaume Serra Carné, Jordi Sardans, Lluís Virós, Francesc Gasol, Albert Fàbrega Enfedaque i Josep Maria Mata Perelló
El nom dels llocs
Els noms de pobles en molts casos han canviat al llarg del temps. Un cas concret és el nom actual del municipi de l’Esquirol (Osona). Anys enrere es deia Santa Maria de Corcó que era el nom de la parròquia, però que també donava nom al municipi tot i que la majoria de la població en deia l’Esquirol. Durant els anys 1937 i 1938 es va adoptar el nom de l’Esquirol. Amb el franquisme es va tornar a dir Santa Maria de Corcó. Entrada la democràcia molta gent volia que el poble tingués el nom que tothom feia servir per anomenar-lo. Es va fer un referèndum en què la majoria va votar per l’Esquirol. Finalment, l’Ajuntament va decidir que el municipi es digués L’Esquirol. Aquest cas és un exemple del que va passar en molts llocs. Quan es van crear els municipis actuals en alguns llocs es va posar el nom de la parròquia, en altres el nom popular. El motiu no és gaire clar. Potser depenia de la força social i política de l’Ajuntament o de la parròquia. Durant els anys 1936-1939 molts municipis van canviar el nom eliminant el nom religiós que solia ser el de la parròquia per un altre nom que era el popular o bé un nom nou lligat amb la toponímia o altres referències històriques. Però en tots els casos es volia posar el nom popular o un nom de tipus laic. La llei del 9 d’octubre de 1936 permetia que el Ple municipal amb la ratificació de la Generalitat els municipis podien canviar el nom del poble.
A la comarca de Bages els canvis de nom durant la guerra van ser els següents: Castelladral - Navàs. Monistrol de Calders - Monistrol de Bages. Sant Feliu Sasserra - Sasserra de Bages. Sant Fruitós de Bages - Riudor de Bages. Sant Joan de Vilatorrada - Vilatorrada de Cardener. Sant Mateu de Bages - Bages d’en Selves. Santpedor - Graner de Bages. Sant Salvador de Guardiola - Guardiola de Bages. Sant Vicenç de Castellet - Castellet de Llobregat. Santa Maria d’Oló- Oló.
El franquisme va eliminar els noms posats durant el període republicà i va imposar els anteriors. Al Bages de tots els canvis establerts durant la República sols es va mantenir el del municipi de Navàs.
Amb la democràcia no s’ha plantejat cap canvi de nom als municipis del Bages. Fins i tot no s’ha fet oficial algun nom popular com seria el cas de Santa Maria d’Oló, on tothom diu Oló per designar el nom del poble.
Respecte a Sant Salvador de Guardiola cal tenir en compte que el nom popular que tradicionalment es feia servir era el de Guardiola. La gent de Castellfollit del Boix deien anar a Guardiola.
Sorprèn una mica que en una societat laica com la que vivim actualment alguns municipis no hagin plantejat el canvi de nom per donar-li un caràcter laic o simplement per fer oficial el nom popular.
Els noms dels pobles i dels llocs també formen part del nostre patrimoni i donen identitat popular.
El professor de la UB Joan Tort va fer un estudi molt complet sobre el tema: Los cambios de nombre de los municipios durante la revolución y la guerra civil españolas (1936-1939). El caso de Cataluña, publicat a la revista electrònica Scripta Nova el 2003.
Pel que fa als carrers de Manresa entenem que és un bon moment per posar en qüestió els sants que no tenen res a veure amb la ciutat. Tampoc no acabem d’entendre que es menystinguin noms d’identitat popular com la plaça Montserrat de caràcter secular. Els Esquilets que comparteix el nom petit tan oficial que és Sant Joan Baptista de la Salle quan fa 50 anys que van marxar a la Parada. També ens sembla inversemblant que després de més de 50 anys de la mort del dictador encara es mantingui el nom del feixista tinent coronel Julio Pérez de Salas que el 24 de gener de 1939 va entrar d’ocupant a la ciutat i no se la va concedir el seu nom perquè no era general, però sí del de la seva ciutat natal, Avenida Tudela, actualment Avinguda Tudela. Fins i tot caldria fer fora l’obelisc franquista que una família addicta al règim va fer construir el 1962 en el passatge que enllaçava el carrer de la Séquia amb la carretera de Santpedor, que porta dècades tancat per voluntat explícita de la mateixa família.
