Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
El pacte de la por
Les dretes clàssiques europees estan amoïnades amb la força que estan adquirint les formacions de la dreta autoritària reforçades per l’entorn del president Trump. A França, perquè el sistema electoral ho permet, fan un tots contra Le Pen i així ja fa molts anys que li barren el pas. A Espanya el PP al principi va pactar amb ells, per prendre tot el poder territorial al PSOE, ajuntaments i comunitats autònomes, però més endavant van partir peres. Ara es troben en una lluita a matadegolla per posicionar-se, i el PP ha agafat la tàctica de virar encara més a la dreta, el que fa que moltes vegades es confonguin. Ha virat tant, que fins i tot fa servir al pseudoperiodista Vito Quiles, màxim exponent del populisme, a les seves campanyes electorals.
A Catalunya passa el mateix, Junts veient el creixement que assenyalen les enquestes d’Aliança Catalana, que va començar al Parlament amb uns modestos dos diputats, s’està tornant cada vegada més de dretes, i està fent bandera dels discursos populistes de la delinqüència i la immigració. Es fa difícil saber quin és l’objectiu, a part de creure que així aguantaran el cop, arribaran o no amb acords postelectorals, si fos el cas? No s’han pronunciat en cap moment.
A Manresa, com que sempre anem un pèl avançats a la resta del país, tenim dos regidors que representen a la dreta extrema, es van presentar pel Front Català, que és l’origen d’Aliança, i ara s’ha reconvertit en un suposat moviment local. Doncs bé en Bacardit cap de files de Junts ha decidit pactar amb ells, pressuposant que així guanyarà a Manresa. Bacardit temorós d’Aliança catalana, fa el pacte de la por, amb l’extrema dreta local per frenar-la. Bacardit s’ha situat a la dreta de la dreta de Junts, vol ser l’Ayuso catalana. No és conscient que per aconseguir-ho primer ha de tenir l’alcaldia de Manresa i amb aquests postulats serà molt difícil d’aconseguir els suports necessaris.
Ell negarà una vegada i una altra que sigui de dretes, igual com en l’anterior campanya es va voler deslligar del que havien fet els seus antecessors al govern de la ciutat, fins i tot d’ell mateix que havia estat regidor d’urbanisme. Va ser una campanya surrealista que l’únic que va aconseguir va ser inflar al grup independent d’Avancem. Però anem al moment actual, algú imagina els alcaldes Sanclimens o Junyent fent un acord preelectoral amb la dreta més extrema de la ciutat? No, el món convergent no ho hauria acceptat. Sí, eren de dretes, però abans de res eren demòcrates.
Almenys hem d’agrair que com a mínim no es disfressen, tot i que ho neguin. Així tots sabem qui és qui, i què defensa cadascú.
