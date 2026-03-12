Opinió | Mònica Velasco Codina
Quan la salut mental falla, el sistema tanca la porta
En els darrers mesos no parem de veure campanyes que parlen de cuidar la salut mental. Se’n parla molt. Però quan realment la necessites, t’adones que moltes d’aquestes portes estan tancades. Fa més d’un any que tinc diagnosticada ansietat i depressió. He seguit tractament farmacològic i psicològic i, durant mesos, vaig continuar treballant intentant aguantar com fos. Fins que el cos va dir prou i vaig haver d’agafar la baixa mèdica. A poc a poc, amb ajuda psicològica, començava a recuperar-me i ja parlàvem de preparar la meva reincorporació a la feina. Per això, rebre un SMS de l’ICAM el 23 de desembre informant-me que l’endemà ja estava d’alta mèdica va ser un cop duríssim: sense visita, sense valoració i sense poder explicar la meva situació. No portava ni dos mesos de baixa. El meu metge va tornar a tramitar la baixa, però no la van validar. Vaig intentar reincorporar-me i només vaig poder aguantar tres dies a la feina. L’ansietat va tornar amb més força. Fins i tot després d’anar a urgències i que un altre professional tornés a demanar la baixa, tampoc va ser acceptada. El meu marit em va acompanyar fins a l’ICAM a Barcelona per intentar que m’escoltessin. No va ser possible. Només et visiten si ells mateixos ho decideixen. Així funciona el sistema que han muntat. Després de més de vuit anys a la mateixa empresa, em vaig veure obligada a prendre una decisió molt dura: renunciar a la meva feina per poder-me recuperar. El sistema no m’ha ajudat en res. Em van donar l’alta enmig d’un tractament de salut mental, sense visitar-me, sense escoltar-me i sense tenir en compte els professionals que m’estaven tractant. Soc una persona a qui li agrada treballar i que mai abans havia necessitat una baixa mèdica. I quan finalment la necessito, el sistema me la denega i m’empeny a deixar la feina. No hi ha dret. Per això, quan veig anuncis que diuen «cuidem la salut mental», em pregunto: qui la cuida, realment? La salut mental no es cuida amb eslògans. Es cuida escoltant, acompanyant i respectant els tempos de cada persona. I això, avui, encara no està garantit.
