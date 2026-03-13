Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Deixar-nos sorprendre
Deixar-nos sorprendre és fantàstic, però ens costa. Tendim a moure’ns sempre per camins coneguts que ens porten a llocs previsibles. Però quan l’atzar s’interposa i el resultat val la pena, celebrem aquell accident com una gran descoberta, talment com aquells antics navegants quan trobaven terra ferma allà on menys l’esperaven. L’últim cop que la sort em va proporcionar aquesta alegria va ser divendres passat, al Kursaal, a l’acte central de la festa de la Francophonie que durant tants anys va organitzar l’Anna Rotllan i de la que ara se n’encarrega la fundació que duu el seu nom amb el treball impagable de la Layla Selim. Em sinceraré: hi vaig anar sense gens de ganes, per pura simpatia amb la causa... i en vaig sortir entusiasmat.
En les edicions precedents, el gran acte de la Francophonie consistia en un espectacle basat en la música francesa de tota la vida, en els grans intèrprets de sempre i en les cançons que tots coneixem. Era una cita esperada per molta gent. Enguany la cosa va canviar. D’aquells concerts de grans èxits es va passar a una comèdia musical, «Cyrano de Bergerac», que lluny de convidar-nos a apostar sobre segur ens invitava a veure un muntatge inèdit i completament actual. Diguem, per entendre’ns, que ens invitava a córrer el risc de malbaratar el que valia l’entrada i a passar dues hores badallant. Si en el meu cas hi afegim que no soc de musicals, l’al·licient era mínim, però hi havia d’anar. El resultat ja l’he avançat, va ser un espectacle preciós, trepidant i d’una altíssima qualitat. Vaig arriscar i em vaig endur una recompensa inesperada i molt gratificant.
Deixar-nos sorprendre té aquestes coses. No parlo de sorpreses tan elementals com trobar-te la figureta al tortell ni de tan sofisticades com comprar un bitllet d’avió sense saber el destí fins poc abans. Parlo de deixar-nos sorprendre trencant rutines i costums i donant-nos l’oportunitat de descobrir coses noves. Igual com ens pot alegrar una tarda, ens podria canviar la vida. Tot és posar-s’hi.
