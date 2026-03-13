Opinió
La Manresa «segura» que percep el regidor
Atenció!: «Manresa continua sent una ciutat segura, la resta són percepcions». Ho ha dit el regidor responsable de la Policia Local, Anjo Valentí, cap de files del PSC incrustat en el govern tripartit que lidera l’alcalde republicà Marc Aloy, amb el grup Impulsem com a tercer membre de l’equip municipal. Fa deu dies i no he sabut trobar ningú que hagi qüestionat públicament la validesa d’aquesta declaració, tot i que formava part d’un cridaner reportatge publicat a Regió7 que titulava en lletres grosses a la portada: «La delinqüència canvia a Manresa: més violacions i menys robatoris». La informació en pàgines interiors concretava que, segons les dades aportades pel Ministeri de l’Interior sobre la criminalitat a la capital de la Catalunya central el 2025 situen «Manresa, al top 10 d’agressions sexuals». És a dir, que a Manresa es viola més que mai, es roba una mica menys (tot i que s’incrementen els furts, es doblen les sostraccions en vehicles, hi ha més intents d’assassinats que anys enrere), però és una ciutat «segura» i la resta, «percepcions». Pell fina, deu voler dir, el regidor. El fet és que l’informe ministerial apunta un descens dels robatoris amb violència, però un increment del 2,3% més d’infraccions penals que l’any anterior. En total 4.931, que el regidor troba poc significatives, malgrat la “percepció” que deu tenir la ciutadania si es compten una a una (o 13,5 delictes cada dia). És a dir, quin valor té per al regidor de Seguretat Ciutadana que a Manresa hagi crescut un 29, 5% (de 44 a 57 casos) els delictes contra la llibertat sexual en el darrer any? I un 52,6% (de 19 a 29) d’agressions sexuals amb penetració és un creixement prou esgarrifós? Augmentar un 121,7% les sostraccions en vehicles (de 46 a 102 casos) també és una «percepció» d’inseguretat injustificada? I passar de 1.161 furts a 1.287 (un 10,9% més) significa que «Manresa segueix sent una ciutat segura»? Com que el risc zero no existeix, el regidor fa una lectura positiva de les dades sobre criminalitat a Manresa i s’estima més destacar que el descens dels robatoris amb intimidació (de 191 a 103, un 46,1% menys) ha augmentat la tranquil·litat als carrers de la ciutat. Com la retallada en batalles tumultuàries amb lesions, que han estat 52, 12 menys que el 2024. No veure a volar tantes cadires i retallar imatges d’enfrontaments al carrer deu ser important, tot i que ens faltin les dades d’armes blanques requisades i els èxits aconseguits en el control de tràfic de drogues a la via pública, posem per cas. Al regidor li deu semblar que la situació no és preocupant i que les «percepcions» (malintencionades?) deuen respondre a l’estratègia que utilitzaran els partits de l’oposició que s’han ajuntat per criticar el govern...
