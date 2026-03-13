Opinió | TRIBUNA
Què es pot fer amb 5.600 milions?
Llegeixo que en els dos primers dies de l’atac a l’Iran els Estats Units s’han gastat 5.600 milions de dòlars en munició. Sí, sí; ho heu llegit bé: només en dos dies han gastat aquesta ingent quantitat de diners per matar uns 1.500 civils que no tenien res a veure amb el conflicte, el líder suprem i diversos dirigents iranians, a més de destruir llocs estratègics, vaixells de guerra, instal·lacions amb míssils, fàbriques i centres de producció, sistemes de defensa i centres de comandament i control.
S’han destruït amb milions de dòlars materials i instal·lacions que valen altres tants milions de dòlars. Si poguéssim arribar a saber la xifra total del que val tot el que s’ha destruït i sumar-ho al que costa la destrucció, la xifra seria vergonyosa i ens mostraria l’absoluta indecència que suposa una guerra d’aquestes característiques. Més enllà de les irreversibles pèrdues humanes, ens trobem davant d’un malbaratament de diners que, si en lloc d’utilitzar-se per destruir es destinés a construir béns per a l’obra social, tindríem un món molt millor.
Se m’ha acudit preguntar-li a la IA el següent: «Digues-me quines instal·lacions de primera necessitat es podrien construir si disposéssim de 5.600 milions de dòlars». La llista és interminable, però en destaco el que més m’ha cridat l’atenció: un hospital modern costa entre 150 i 400 milions de dòlars. És a dir que es podrien construir entre 15 i 35 hospitals complets. Unes 500 escoles, entre 10 i 50 plantes d’aigua potable i unes 30.000 habitatges, que donarien allotjament a unes 100.000 persones. Em deixo moltes més coses que em suggereix la intel·ligència artificial. Però crec que el que s’ha exposat és suficient per veure com l’estupidesa humana és capaç, en 48 hores, de cometre una massacre humana i econòmica tan injustificable com aberrant. Que parin el món, que baixo!
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa