Opinió | tribuna
Diputat al Parlament pel Partit dels Socialistes de Catalunya i alcalde de Castellgalí
Pressupostos 2026, més que mai!
En aquests dies estem veient la fragilitat i la debilitat de molts governs internacionals i de com la geopolítica mundial s’està alterant de forma imprevisible.
És evident que tota la ciutadania està preocupada pels efectes dels fets que s’estan produint al món i la tendència natural és de contenir la respiració i demanar que la nova guerra a l’Iran no vagi a més.
El passat, no molt llunyà, ens fa cridar enfora i endins nostre: no a la guerra. Només conflictes bèl·lics i sí al diàleg i a l’ordre internacional.
I mentrestant, aquí a Catalunya, tenim també un debat important pel país, que no per la situació global ens ha de fer perdre de vista la seva importància. Calen uns nous pressupostos de la Generalitat per al 2026 i ho sabem tots i totes.
Per això, crec que cal defugir de missatges pocs clars i ens hem de centrar en les persones a les quals ajudarà a tenir aquests comptes aprovats i en aplicació. Més recursos pels treballadors públics, per a la ciutadania vulnerable, per als projectes estratègics, per a la sanitat pública, per millorar l’educació, per a la cohesió social...
A ningú se li escapa que augmentar els recursos econòmics en un 22,8% respecte l’anterior pressupost aprovat del 2023 és molt important. Qui no voldria aquest increment a la seva empresa, a la seva família, al seu ajuntament, a la seva butxaca? Sí, ja sé que l’argument és molt simple, però cal que ho entengui tothom.
En la distribució l’augment no és lineal, però en tots els àmbits sectorials hi ha millores: seguretat i justícia, sector primari, cultura, recerca i universitats, empresa i treball, habitatge, salut, educació, serveis socials, transport públic. I tot això combinat amb un bon ritme i previsió d’execució de les inversions territorials, on creix la inversió real a totes les comarques de Catalunya. També a les comarques centrals, on els recursos permetran aconseguir que es concretin projectes locals dels municipis i també projectes estructuradors.
És per això que, aquí a Catalunya, que podem traslladar a la ciutadania certeses i esperança, no podem mirar cap a altres objectius partidistes, parcials o personals. Si hem estat capaços d’aconseguir consens en un nou model de finançament per Catalunya, també ho farem per altres objectius i acords amb els quals hem arribat.
Continuem treballant, trobant els acords i les coincidències dels diferents projectes polítics i ideològics, però no oblidem per a qui treballem: pels catalans i catalanes. Continuem millorant en tot el que sigui possible aquest projecte de pressupostos 2026 de la Generalitat de Catalunya i, en tanta incertesa al món, treballem per allò que està al nostre abast. La resta, el món, no depèn directament de nosaltres.
Promocionem l’optimisme i treballem per ser positius. Estic segur que la ciutadania ens ho agrairà.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa