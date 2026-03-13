Opinió | PEDRA SECA
Pressupostos per aquí i per allà
La geometria política enverina l’aprovació dels comptes públics per tot arreu. Les poques inversions queden al calaix
De moment ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa aconsegueixen encarar els pressupostos dels seus dos negociats: Espanya i Catalunya, respectivament. Abans, potser fa una eternitat, no aconseguir aprovar-los implicava la dimissió d’un president i la consegüent convocatòria electoral. Ara només suposa una amenaça mediàtica o política durant les no-negociacions i una coça endavant en lloc d’un pacte. Les complicades geometries sorgides de totes les eleccions obliguen a giragonses i pròrrogues als líders d’arreu.
Els de Catalunya (els pressupostos) presentats per la consellera Romero arribarien (si Junqueras passa pel tub) als 50.000 milions d’euros. D’aquests, només 4.100 milions serien per inversions (un 8% del total). La resta (el 92%) es gastaria per fer funcionar “el negoci”: sous i salaris, despeses generals i interessos sobre els deutes, si se’m permet fer servir un llenguatge simple i propi d’empresa privada.
Les inversions són les millores. Val per a una casa o per un país. Reparar l’espatllat, construir nous elements per estar millor i preparar-se per les necessitats futures. Tothom (fins i tot els mateixos governants) i els fets reconeixen la precarietat d’aquestes accions en la millora col·lectiva. Ho fan amb la boca, però no amb els fulls de càlcul «Excel» posats novament de moda aquests dies pel duo Laporta i Font.
Faré un exercici simple. El pot fer qui vulgui amb el seu entorn pròxim. Aquest és el meu: dels anteriorment citats més de 4.000 milions d’euros al Berguedà n’hi correspondrien dotze (el 0,3%). La xifra per càpita seria 307,5 euros per un any. Construir noves infraestructures o dotar de millores de béns comuns per aquest minso import és la realitat.
Com que tot és opinable i aquest és l’objecte d’aquesta peça, vaig a fer-ho sobre les obres més destacades (per dir-ho d’alguna forma) a la meva immediatesa. Per la C-16 fins a Cercs hi adjudicarien dos milions d’euros (una misèria). Un i mig per la central hidràulica reversible privada (pendent d’una votació als pobles implicats). A part del reguitzell d’obres menors d’aparença de manteniment hi surten partides per l’hospital comarcal. La més destacada és pel canvi de la façana amb unes estructures per tapar l’aspecte actual i propi dels anys vuitanta. L’estètica per davant de la mèdica. I alguna cosa pel polígon d’Olvan que no acaba d’arrencar i allà està: amb el motor gripat com l’economia de l’entorn immediat. Tot això si anés endavant un cartipàs econòmic sense avarar i amb esmenes a la totalitat parlamentàries.
Fem un imaginari concurs infraestructural de l’anomenat per ells «territori» entre el desdoblament de la C-16 alta i la suada i imprevista estació de busos de Berga. Sembla agafar un cap d’avantatge la carretera, però pinta que quedarà desert. Allà no hi calen camins asfaltats com aquí.
