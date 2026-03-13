Opinió | EL MIRADOR
Sota Trump, tot pot empitjorar
La història contemporània demostra que, des de mitjan segle XX, no hi ha cap situació al món que el poder militar i econòmic dels Estats Units no pugui empitjorar. Fins fa poc la majoria de les intervencions dels Estats Units en l’escena internacional eren justificades amb nobles històries sobre missions humanitàries i intencions benvolents, però en realitat això no impedia de desestabilitzar regions senceres sense promoure la democràcia ni la seguretat internacional. Ara, amb Trump, les elits nord-americanes han fet un pas més. En primer lloc, el potencial destructiu de les seves actuacions no són només regionals sinó que tenen ja el nivell de barbàrie global i, en segons lloc, ja no dissimulen sobre quins són els seus autèntics objectius.
La barbàrie representa la negació de la convivència i la destrucció dels valors que sostenen una societat. És la violència descontrolada que hem vist a Gaza i estem veiem a l’Iran, és la deshumanització i la ruptura de les normes compartides que són el fonament de la civilització. És també un recordatori constant de la fragilitat de la civilització i de la necessitat de preservar-la. La història del segle XX ens proporciona molts exemples de com societats modernes, organitzades i tecnològicament avançada poden produir formes de violència sense precedents.
Donald Trump és avui la cara visible d’aquesta barbàrie. El seu poder és l’amenaça. Fer por és el seu joc. Es creu un enviat diví. Una espècie de Pare, Fill i Esperit Sant en una sola persona. És un individu realment perillós perquè darrere seu hi ha una enorme coalició d’interessos, vinculats al capitalisme internacional, que amenaça de fer insuportable la vida de milions de persones, que està accelerant la crisi social, ecològica i econòmica i que ens acabarà conduint a un conflicte bèl·lic potencialment letal.
És necessari i urgent desenvolupar, en l’àmbit global, una resposta àmplia, ambiciosa i integradora que aturi l’avenç dels objectius d’aquesta coalició.
