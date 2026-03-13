Opinió
Versos perversos
Avui l’article serà en vers,
així no sonarà tan pervers
quan digui que als que la raó
sempre volen tenir
jo no els puc pair.
Com es pot ser tan cap quadrat
per pensar que mai no han errat?
I quan reciten els temps de glòria
que tant mal han fet a la nostra història, no tenen memòria?
De debò, feu-me cas
i deixeu de posar-vos en evidència
Dubtar, llegir i no dictar sentència
aquesta és la nova ciència!
Jo us vull dir…Que ja n’hi ha prou de carregar-nos de paciència quan sentim un ranci parlar sobre drets perduts, que segons ell, ja no tornarà a recuperar.
Mireu, la llengua ja no em mossegaré
quan et vegi amb la cara de «t’atabalaré». Dir prou és un gest coratjós i t’estalvia maldecaps i dolors.
Amics, amigues, no us deixeu alliçonar per aquell qui es creu tan savi que no vol mai recular.
Segur que el primer cop us farà vergonya però ja veureu com un cop fet, us sentireu com nous, us sentireu de conya.
Al final tot és qüestió de pràctica
i de mica en mica aprens la teva tàctica.
Així doncs,
jo us animo a alçar la veu
i parar els peus a aquesta creu!
