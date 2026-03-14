Opinió | a tort i a dret
Si estudies Dret pots acabar sent papa
La Fundació Universitària del Bages, FUB, no es pot permetre gastar diners en estudis que no atreguin un nombre suficient d’estudiants. Per això la seva oferta és diferent a la d’universitats clàssiques que imparteixen graus i màsters en totes les branques de les ciències i les humanitats; més aviat es centra en aquells que tenen requesta perquè proporcionen sortides professionals i l’oferta no està saturada per altres centres. Vet aquí, doncs, que prepara fisioterapeutes, logopedes, podòlegs, infermers, directius empresarials o mestres d’educació infantil. I des de fa un temps, també metges, branca amb la que s’ha atrevit en el marc de la UVic-UCC. Si en la llista hi troben a faltar carreres que tota la vida és perquè la direcció de la FUB pensa que no s’hi formarien cues de matriculació, sigui perquè no n’hi ha prou demanda, sigui perquè l’existent està més que coberta per facultats d’altres centres universitaris. Ahir, però, es va presentar formalment l’ampliació del repertori amb la incorporació dels estudis de Dret, que es començaran a impartir la tardor vinent. Parlar de Dret, com de Medicina, és entrar en el terreny de les paraules universitàries majors. Metges i experts en lleis han estat professions prestigioses des de l’antiguitat, i si dels primers se n’han fet pel·lícules els segons han deixat la seva petjada en la història. Permetin-me proposar-los un exemple. El primer papa de parla catalana de la història de l’Església Catòlica va ser Calixt III, nom amb el que va regnar Alfons de Borja, nascut a Xàtiva el 1378. Fill de la petita noblesa, es va doctorar en Dret Canònic i Civil a l’Estudi General de Lleida. El noi era llest i va aconseguir una càtedra en cadascuna de les dues especialitats, però hi va renunciar centrar-se en fer carrera eclesiàstica, com a canonge i bisbe, i política, com a consultor i protegit del rei Alfons el Magnànim. El va acompanyar amunt i avall i va esdevenir-ne conseller en alta política. Va anar pujant graons fins assolir el capell cardenalici a Roma i vet aquí que, a la mort de Nicolau V, el conclave l’elegí papa per sortir d’un atzucac deliberatiu en la certesa que duraria poc, ja que tenia 76 anys. I així fou: va morir als 79, però va tenir temps d’impulsar la carrera del seu nebot Roderic, que uns anys més tard fou pontífex amb el nom d’Alexandre VI, el Borja dels grans escàndols, pare dels famosos Cèsar i Lucrècia. Es demostra per tant que estudiar Dret obre la porta a arribar lluny.○n
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa