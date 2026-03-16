Opinió | De burxot
La Premier contrala Lliga
Disputada l’anada de vuitens de la Lliga de Campions, la Premier League corre el risc de quedar-se sense representants. En canvi, la Lliga pot classificar els tres que hi sobreviuen. Els sis equips anglesos van superar la fase lliga. Dels cinc de la Lliga, dos van quedar eliminats (Vila-real i Athletic). Aquesta setmana, hi ha hagut tres enfrontaments directes. City i Tottenham van sortir escaldats del Bernabéu (3-0) i el Metropolitano (5-2), i el Newcastle s’ho jugarà al Camp Nou (1-1). Dels altres tres, el Chelsea també va rebre a París (5-2), mentre que Liverpool i Arsenal sortiran a remuntar l’1 a 0 contra el Galatasaray i a fer bo l’1 a 1 de Leverkusen, respectivament. Pot semblar una paradoxa perquè el domini de la Primer és abassegador. En el rànquing que anualment publica Deloitte, 9 dels 20 equips amb més ingressos són anglesos; de fet, 6 són entre els 10 primers. I en l’informe de la UEFA sobre les finances dels equips d’elit europeus —de les primeres divisions—, els ingressos globals de la Premier gairebé doblen els de la Lliga, 7.400 per 3.800 milions d’euros. Hi pot haver la temptació d’explicar aquests resultats per «la superioritat futbolística» dels equips de la Lliga. «Molta intensitat, molta exuberància física, però poc futbol i menys talent», m’ha semblat llegir a algú. I concloure que, per tant, és veritat que els diners no determinen els resultats. Que el talent futbolístic acostuma a imposar-se a la intensitat física, no en tinc cap dubte i em venen al cap força exemples. Ara, que la desigualtat econòmica desequilibra la competitivitat de les competicions és un fet manta vegades demostrat. Cert que 6 equips dels 10 més «rics» són anglesos, però cap d’ells ocupa els quatre primers llocs: Madrid, Barcelona, Bayern i PSG; l’Atlètic és 13è. No hi ha paradoxa: la igualtat econòmica de la Premier els perjudica davant competicions tan desiguals com l’espanyola, alemanya o francesa.
