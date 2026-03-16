Opinió
Lara Olvera
Treballadores socials: agents socials de canvi
El treball social té per objectiu acompanyar en els processos de les persones prenent consciència del moment vital que transiten, de les necessitats actuals que els hi acompanyen, redirigint i reconduint demandes i a la vegada aportant eines per tal de garantir una atenció de qualitat respectant en tot moment el ple compliment dels seus drets.
Estem en un moment social força complex amb grans desigualtats socioeconòmiques, polítiques, territorials i estructurals. Dins de la societat actuem com a agent de canvi i de transformació denunciant situacions d’injustícia social, revertint en les desigualtats i generant oportunitats. Només a través de la cohesió social serem capaços de transformar el moment social actual. Avui, dia del treball social, fem més nostra que mai aquesta reivindicació.
La delegació de Manresa–Catalunya Central del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, formada per 400 professionals col·legiades, té com a objectiu enfortir la professió al territori, promovent la participació i dotant d’espais de debat col·lectiu. La vida de les persones està en les seves comunitats. I el treball social ha de proporcionar els suports necessaris per aproximar a la població més vulnerable els recursos necessaris assumint els riscos i les oportunitats que se’n deriven del respecte de les decisions de les persones a les quals guiem. La coordinació conjunta amb la resta d’agents socials que acompanyen a les persones ens permetrà crear plans de treball consensuats, serà des d’aquí on parlarem que la persona estigui posada al centre i sigui capaç de prendre les seves pròpies decisions.
És a través de la relació de vincle i confiança on la treballadora social podrà incidir i acompanyar en la transformació dels processos personals aconseguint millorar la vida de les persones. Hem d’impulsar projectes que minimitzin les desigualtats socials, que apostin per les capacitats de les persones que acompanyem, ja que el canvi transformador serà aquell que sigui capaç de fer la persona dins del seu entorn natural.
També tenim una tasca de sensibilització i apropament de la vulnerabilitat dins de la societat, perquè a través de l’acompanyament i de la intervenció en els processos vitals, la nostra mirada també ha de servir de modelatge per poder anar transformant i minimitzant les desigualtats… Hem de ser capaces de qüestionar les actuals estructures oferint noves i innovadores formes d’intervenció.
La mirada crítica i constructiva també interpel·la directament al Treball Social, ja que som agents socials de canvi, transformació i de justícia social.
