Opinió | a tort i a dret
El Barça és de tots però no tothom hi vota
Cada vegada els Estats Units elegeixen el seu president es publiquen un cert nombre d’articles defensant que el món sencer hauria de participar en la votació, ja que el resultat de l’escrutini ens afecta ben directament. Ara mateix ho demostren la guerra d’Iran i els seus efectes sobre la nostra butxaca: la gasolina s’enfila com a preludi d’altres increments de preus i una possible crisi econòmica que ens complicarà la vida, i això ens passa per una decisió de l’estadant de la Casa Blanca, que és allà, donant ordres, sense que ningú ens ho hagi consultat.
Curiosament, no es fa la mateixa reflexió quan s’elegeix el president del Futbol Club Barcelona malgrat que afecta anímicament a moltes més persones que els participants en la votació. Diumenge Joan Laporta va guanyar el dret a un nou mandat de cinc anys en rebre un total de 32.934 vots, equivalents al suport del 68% dels votants; victòria inapel·lable en unes urnes a les que va acudir un 42% dels socis, que és una bona xifra si pensem que només es votava al Camp Nou i no hi havia meses electorals als barris de Barcelona i als municipis de Catalunya, com a les eleccions polítiques.
El Barça és un club, i això vol dir que, formalment, és propietat dels seus socis. La massa dels que ho són amb dret de vot supera la xifra de cent mil, que són molts. Però la massa real dels culers és molt superior, infinitament superior. Està formada per centenars de milions de persones de tot el planeta. A pertot arreu hi ha penyes barcelonistes on la majoria de membres no tenen el carnet de soci del club perquè no van sistemàticament al camp, però els dies de partit es reuneixen al voltant del televisor. Els seguidors dels perfils del club a les xarxes socials superen els quatre-cents milions. Els gols marcats i rebuts alegren o amarguen la jornada a molta més gent que els 143.000 socis. Les discussions entre nunyistes i cruyffistes, anys enrere, i les actuals sobre de qui és la culpa que no tinguem en Messi, impliquen el país sencer, però el dret a triar els responsables dels encerts i els errors és restringit als membres del cens social.
Dit això, potser cal afegir que qualsevol pot fer-se soci, i participar en l’elecció del president, per una mòdica quota anual que ara mateix està en els 225 euros, a canvi dels quals el club ofereix descomptes diversos, activitats i promocions. I, estrafent un conegut anunci, ser l’orgullós copropietari de la millor entitat esportiva i social de l’univers, no té preu.
