Opinió | tribuna
De trens i façana de ciutat
Hi ha ara una proposta de soterrament del tram final dels FGC a Manresa, amb polèmica afegida sobre la seva oportunitat, pel seu cost respecte al no increment de viatgers.
Em permetran que, sense ser ciutadà Manresa, aporti una mirada llunyana, tot i el marge d’error que això suposa. Per començar, he de dir que sempre m’ha sorprès, i no soc l’únic, la magnífica façana de la ciutat al Cardener, al peu de la Seu, i la manca de relació intensa amb la ciutat, la qual es troba a un pis superior i només clarament relaciona per l’accés a l’estació de Renfe i la plaça de la Reforma. Aquesta façana és magnífica i és un gran capital de ciutat, però és una façana poc viscuda.
La possibilitat de l’ampliació dels FGC porta uns anys de propostes amb alguna idea d’allargament i enllaç amb Renfe, que avui semblen arxivades i les crítiques actuals a l’obra del soterrament posen en relleu la manca de nous viatgers en un context de poca ambició ferroviària. Llavors, doncs, em permetran que formuli que hi hauria la possibilitat, a menor cost, d’augmentar una estació més i situar-la més propera a l’Hospital i la Balconada. Es tractaria de substituir Manresa Viladordis per una altra una mica més endavant i una segona una mica més enrere. La seva distància mútua no s’allunya massa de les obres fetes a Terrassa i Sabadell d’allargament dels FGC, on hi ha casos de noves estacions a menys d’un quilòmetre entre elles. L’èxit d’ambdues ciutats ha estat més que notable i ha suposat, també, un cert ús de Metro local, de mobilitat purament interior.
Una estació l’avançaríem a l’altura de l’avinguda de Francesc Macià, en un tram rectilini, i la segona aniria descoberta en la recta just abans del túnel de Santa Clara. El desnivell entre aquesta segona estació i la plana de la Balconada demana una torre d’ascensor, similar al que hi ha a Lleida entre la Seu i la ciutat baixa, amb una vintena de metres d’alçada. Aquest accés aniria en favor de l’Hospital i dels barris est, com el de la Balconada. També des d’aquesta estació hauria de ser possible baixar, amb un nou ascensor (d’una trentena de metres) a la plana del Cardener i enllaçar amb camí fins al Pont Vell, que serviria d’accés a l’estació de Renfe. Cert que és un passeig, d’una certa longitud, però magnífic i la interrelació entre les dues estacions quedaria reforçada.
Les dues torres d’ascensor, localitzades molt més a l’est que la part actualment monumental se situarien entre aquesta i la presència potent dels edificis de la Balconada i podrien constituir un afegit a la seqüència de monuments i fites rellevants (la Seu, la Cova de Sant Ignasi, Santa Clara, el mateix Hospital, la Balconada...). Aquesta nova accessibilitat faria valdre la plana oest de la Balconada, una àrea prevista de Parc al Pla d’Ordenació Urbanística, però podria també optar-se per situar-hi alguna opció de major activat urbana, encara que es mantingués lliure la seva major part. Per exemple, perquè no un nou llarg i ondulat crescent, a l’anglesa, un perímetre d’habitatge social amb vistes enfora, però de planta baixa lliure. En tot cas, els nous accessos relligarien aquest parc superior amb el del Cardener i estructurarien en conjunt d’aquesta part de ciutat.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament