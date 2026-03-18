Opinió | només és una idea
Els actors ianquis s’ho fan a sobre?
Les estrelles de Hollywood s’han cagat a les calces? O és només un altre temps? Just l’endemà de la mort de Jürgen Habermas, a la gala dels Oscar no se sent ni una paraula contra la guerra de Trump. Ho veig i em ve al cap que enyorarem el mon de Habermas ara que l’intel·lectual orgànic de la nostra època és TikTok.
La idea que els artistes han de ser part militant de la consciència moral d’una societat forma part de l’època dels intel·lectuals, que és també el temps dels mitjans de comunicació de masses tal i com els hem conegut fins fa molt poc. És una era que va tenir el ‘big bang’ el 1898, quan el diari progressista parisenc L’Aurore va publicar a portada, a tota pàgina, una carta d’Émile Zola titulada «J’accuse...!» en la qual denunciava els abusos antisemites patits per Alfred Dreyfus, militar condemnat per una traïció inventada. La reputació de Zola, escriptor d’èxit i amic dels millors pintors impressionistes, més els 300.000 exemplars de tiratge de L’Aurore, van aconseguir generar un gran impacte. Zola va ser condemnat per difamació i va haver de fugir a Londres durant una temporada, però va crear un mite. Poc després va morir estúpidament asfixiat a casa seva per una xemeneia embussada.
Habermas ha estat el darrer mosqueter de la intel·lectualitat erudita europea; un professor de pensament complex i, malgrat això, escoltat. L’home s’ho va guanyar a pols amb una obra densíssima avalada pel fet que era una criatura de l’Escola de Frankfurt, aquella de Theodor Adorno, Erich Fromm i Walter Benjamin, que per als de TikTok podríem dir que seria com un futbolista que sortís de la Masia de Lamine Yamal, Pedri i Cubarsí.
Aquest marc mental ha portat, durant dècades, a preguntar als escriptors o als actors sobre tota mena de coses, costum que ha generat entrevistes avorridíssimes, perquè tenir traça a interpretar un drama costumista de Wisconsin o a redactar un ‘thriller’ de pastors al Pirineu no significa que tinguis un criteri informat sobre la darrera crisi migratòria o sobre la nova guerra a l’Orient Mitjà. Tant se val: els artistes s’han sentit empesos a acusar com Zola quan han sortit a l’escenari a recollir un premi, i ara ens resulta decebedor que no ho facin. Però és que, avui, Estats Units ja no és exactament una democràcia, i la cancel·lació ja no és només un fenomen difús que brolla de les xarxes, sinó que pot ser una condemna directa des de la Casa Blanca. Al país de Trump el temps de Habermas s’ha acabat, i el de Zola, ni t’explico. L’Aurore ha tancat, i el sol s’està ponent.
