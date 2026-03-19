Opinió | tribuna
Investigadora ICREA a l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC i premi Rosa Argelaguet i Isanta 2025
Centrals reversibles contra un problema irreversible
La transició energètica ja no és només una teoria. Hi ha hores del dia en què, gràcies al sol, al vent i a l’aigua, la major part de l’electricitat de la península és renovable i no emet CO₂. L’any passat, més del 55% de l’electricitat va ser generada amb aquestes fonts a la península Ibèrica. A Catalunya, però, encara anem tard: només un 18% de l’electricitat generada és d’origen renovable, molt per sota de la mitjana europea.
El gran límit de les renovables és ben conegut: el sol només brilla de dia i el vent no bufa a demanda. Quan es fa fosc o l’anticicló s’instal·la, encara depenem del gas per garantir el subministrament. Si volem un sistema 100% net, necessitem una peça clau: l’emmagatzematge.
Aquí entren en joc les centrals hidroelèctriques reversibles. Funcionen com una bateria d’aigua: quan sobra electricitat renovable, es bomba aigua cap a un embassament superior; quan en falta, es deixa caure per generar-ne de nova. Aquest mecanisme permet guardar l’energia del migdia per utilitzar-la al vespre, quan encenem els llums. A més, el funcionament en cicle tancat fa que aquesta tecnologia sigui compatible amb usos com el reg o el consum humà, ja que no depèn del buidatge dels embassaments.
També tenen una virtut econòmica i de seguretat fonamental: consumeixen electricitat en hores barates quan n’hi ha excés (sovint aprofitant energia solar que si no s’hauria de llençar) i la tornen al sistema en hores cares. Aprofitar aquesta energia en moments de crisi com l’actual ens permet beneficiar-nos encara més de l’energia barata i reduir substancialment l’impacte econòmic a empreses i famílies. A més, actua com un matalàs imprescindible per a la xarxa. En moments de caiguda sobtada de la generació o pics de demanda imprevistos, la capacitat de resposta ràpida d’aquestes centrals permet mantenir la freqüència del sistema i evitar episodis crítics de desconnexió, com l’apagada general que es va viure l’abril de 2025.
Aquestes centrals no representen una tecnologia nova i ja arriben a aportar prop d’un 5% de l’electricitat en hores punta a la península. A Catalunya en tenim dues des de fa dècades, al Pirineu: Estany Gento-Sallente i Montamara (i Moralets, a l’Aragó, connectada al nostre sistema). Però si volem assolir la neutralitat climàtica, caldrà fer un salt important. La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050) preveu multiplicar per set la potència instal·lada d’emmagatzematge reversible en els pròxims anys. El document identifica, a més, un potencial rellevant en el reaprofitament d’embassaments existents, minimitzant l’impacte de noves infraestructures. El projecte de la Baells n’és un exemple paradigmàtic.
En plena emergència climàtica, la pregunta no és si hem de transformar el paisatge, sinó com podem evitar que la inacció ho faci per nosaltres. El territori ja s’està alterant a causa de sequeres, onades de calor i fenòmens extrems, amb grans impactes sobre la biodiversitat. La millor manera de preservar-lo a llarg termini és reduir les emissions que l’estan desestabilitzant. En aquest sentit, les renovables i l’emmagatzematge són justament els nostres grans aliats per mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Les centrals reversibles no són una solució màgica, però sí una peça imprescindible. Ens permeten convertir l’excés renovable en seguretat energètica i estabilitat de preus. En definitiva, són una resposta reversible a un problema que, si no actuem, pot ser irreversible: el canvi climàtic.
