Opinió | Antonio Tobías Herrera
Màquina giratòria del tren
El Regió7 del 28 de desembre de 2025, en Josep Huguet, exconseller de la Generalitat, va fer el seu personal balanç de tot l’any 2025 de Manresa, i donava com a notícia, la creació d’un taller de trens de RENFE, amb nous llocs de treball industrials. El Regió7 del 29/01/26 ha fet una exposició extensa i àmplia, amb la seva ubicació inclosa, d’aquests tallers. Els que tenim una certa edat, amb la companyia del pare havíem fet diferents visites (excursions) a l’estació per veure els trens, el tren correu i les seves instal·lacions, observàvem com omplien les màquines d’aigua, com giraven la màquina, ja que només podia anar amb un sentit, Manresa era un punt estratègic per fer aquesta maniobra de girar la màquina, sent tot curiós, entretingut i agradable de veure, encara hi ha el punt i l’espai, a on es feia aquesta maniobra. El que escriu, ha fet algun comentari i certes persones creuen que seria interessant de recuperar aquest punt amb tots els mecanismes corresponents de l’època amb la màquina a sobre i que pogués tornar a ser girada com es feia abans. Manresa tindria un punt de reclamació turística, un valor patrimonial i cultural, sent el tren un dels valors econòmics que va fer créixer la ciutat de forma important en el seu moment.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament