Opinió | Lluís Porti
A voltes amb el soterrament!
Acabo de llegir l’article de Marc Marcé de l’11-3 sobre els diners del soterrament i no puc fer res més que estar-hi totalment d’acord: hi ha moltes necessitats abans que aquesta per gastar aquests milions. Em permeto afegir alguns aspectes més, com ara els problemes geològics i freàtics de la zona, sobradament coneguts pels manresans i alertats pel geòleg Josep M. Mata. La realització de murs pantalla desviaria el curs natural dels dos torrents, amb les conseqüències que això tindria, encarint molt el pressupost inicial i condemnant-nos a un manteniment perpetu i costós per lluitar contra les aigües subterrànies. No aportarà cap viatger més: la demanda s’ajusta al servei, i si aquest és bo augmenta, i si és dolent, disminueix; i el servei no el millorarem pas. A més, limita l’expansió futura cap al centre. Caldrà veure el projecte per comprovar si la pendent que surt entre les dues estacions és viable, ja que el traçat és curt i el desnivell molt alt, i el final amb toperes és un perill per a un tren desfrenat. És una obra imposada, sense tenir en compte l’opinió dels ciutadans i entitats, passant-se pel forro les demandes fetes per algunes d’elles. Si Ajuntament i Generalitat tinguessin la consciència neta, Manresa estaria plena de cartells anunciant l’obra a bombo i plateret; en canvi, és un tema que es porta amb molta discreció i del qual es parla amb la boca petita. Aquest tema ha estat inclús vetat en algun acte de debat ciutadà. Curiós… Serà que a Manresa l’opinió generalitzada és que aquesta obra és innecessària i una bestiesa i no interessa que s’esveri el galliner? Animo la gent a seguir el tema i a exigir transparència a les administracions, a les quals paguem el sou amb els nostres diners i que es deuen als interessos dels ciutadans abans que als seus propis, o als de partit.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament