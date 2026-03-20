Opinió | tribuna
95 anys d’Esquerra Republicana
Aquest any celebrem 95 anys d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per a molts de nosaltres no és només l’aniversari d’un partit polític; és l’aniversari d’un projecte col·lectiu que forma part de la història i de la identitat democràtica del nostre país.
ERC va néixer el 1931 en un moment d’esperança i de canvi. Homes i dones compromesos amb la llibertat van decidir unir forces per construir una Catalunya més justa, més democràtica i amb capacitat de decidir el seu futur. Sota el lideratge de Francesc Macià i Lluís Companys, aquell moviment es va convertir ràpidament en la gran força política del catalanisme popular.
Gràcies a aquella empenta col·lectiva, Catalunya va recuperar la Generalitat i va començar a construir institucions modernes al servei de la ciutadania. ERC representava una idea molt clara de país: una Catalunya lliure, republicana i socialment avançada. Un país que posava al centre els drets dels treballadors, la justícia social i la dignitat democràtica.
La repressió franquista va intentar esborrar aquest projecte. Molts republicans van patir presó, exili o persecució, i el president Companys va ser assassinat pel règim franquista. Però ni tan sols en els moments més foscos es va trencar el fil republicà. ERC va continuar existint perquè hi havia gent disposada a mantenir viva la flama de la llibertat.
Quan la democràcia va tornar, el partit també hi era. I en les darreres dècades ha tornat a demostrar que és una peça imprescindible de la política catalana. Un partit que ha sabut connectar el llegat dels seus fundadors amb les aspiracions de les noves generacions. Al costat de dirigents com Oriol Junqueras, Marta Rovira, Josep-Lluís Carod-Rovira o Joan Puigcercós, el partit ha continuat treballant per construir una Catalunya més justa, més pròspera i plenament lliure.
Un dels moments més significatius d’aquesta trajectòria recent va ser el referèndum de l’1 d’octubre del 2017. Aquell dia, milers de persones van defensar les urnes i el dret a decidir del poble de Catalunya. ERC hi va tenir un paper central, assumint responsabilitats polítiques i també les conseqüències personals i judicials que van venir després.
Malgrat les dificultats, el projecte republicà ha continuat avançant. La presidència de la Generalitat de Pere Aragonès va representar una nova etapa en què el republicanisme va tornar a liderar el Govern de Catalunya gairebé noranta anys després dels temps de Macià i Companys. Una nova etapa de govern republicà compromès amb el progrés social, la defensa de la llengua, el feminisme i l’enfortiment de les institucions del país.
Per a la majoria de nosaltres, ERC és molt més que una sigla. És una manera d’entendre la política: amb compromís, amb honestedat i amb una profunda vocació de servei al país. És la convicció que la democràcia s’ha de defensar sempre, que la justícia social és imprescindible i que Catalunya té dret a decidir el seu futur.
95 anys després de la seva fundació, aquell esperit continua viu. I els qui avui formem part d’aquest projecte tenim molt clar que la millor manera d’honorar el llegat de Macià, Companys i tants altres republicans és continuar treballant, cada dia, per fer realitat la Catalunya lliure, justa i republicana que ells van començar a construir.
