Opinió | tribuna
La C-55, a pas de tortuga
La carretera la C-55 és un exemple de com les infraestructures que queden obsoletes poden limitar el desenvolupament d’un territori. L’aturada durant més de dos anys de les obres del tercer carril entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí, una actuació necessària per millorar la fluïdesa i la seguretat viària en un punt que concentra intensitat de trànsit i retencions diàries, ha estat un episodi més a la llarga llista de greuges que arrosseguem al Bages. Aplaudim que ara hagin començat els treballs previs que ens anuncien que la Generalitat reprendrà finalment els treballs en aquest tram de la C-55. Han estat més de dos anys d’esperes burocràtiques per la falta de coordinació entre departaments de la mateixa Generalitat, una situació que es fa difícil d’entendre. Fins ara, s’actua pas a pas amb petites obres que són petites millores, però ens mereixem anar més enllà del pas de tortuga a què estem acostumats malauradament.
Aquest tercer carril fins a Castellgalí amb una inversió de prop de 2,5 milions d’euros, no és menor. Es tracta d’una actuació que respon a una necessitat real i quotidiana de la ciutadania: reduir les congestions, millorar la seguretat i facilitar la mobilitat dels milers de vehicles que cada dia passen per aquest tram de la C-55. La construcció d’un tercer carril en sentit nord en una mica més d’un quilòmetre permetrà una circulació més còmoda i segura, especialment en hores punta, i reforçarà la sortida en direcció nord des de Sant Vicenç de Castellet.
El fet que el projecte hagi incorporat millores per reduir l’impacte sobre el riu Llobregat, mitjançant esculleres i adaptacions de drenatge, ens demostra que és possible combinar desenvolupament amb respecte pel medi ambient. Aquesta sensibilitat ambiental ha de ser un eix transversal en tota actuació pública, i és especialment rellevant quan treballem en territoris rurals i naturals on la preservació del nostre entorn és un patrimoni compartit.
Des de l’Ajuntament continuarem pressionant perquè les millores no s’aturin aquí i es tiri endavant d’una vegada per totes el desdoblament de la carretera des de Manresa fins al túnel de Bogunyà contemplant també un nou accés a Sant Vicenç de Castellet a tocar de Castellgalí, que aquest tercer carril contemplaria. Ens cal una carretera digna i eficient per a tots. Aquesta determinació és essencial per a l’impuls socioeconòmic de la comarca i per fer un salt en matèria de seguretat viària i connectivitat.
