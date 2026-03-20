Opinió | evangeli
Josep M. Fius
De la foscor a l’esperança
Aquest passatge explica la mort i la resurrecció de Llàtzer de Betània, amic de Jesucrist i germà de Marta i Maria. Quan Jesús arriba al poble, Llàtzer ja fa dies que és mort i les seves germanes viuen el dolor de la pèrdua. Jesús comparteix aquest moment amb elles, s’emociona i finalment retorna la vida a Llàtzer.
Avui també hi ha moltes situacions que semblen «mortes»: persones que perden la feina, relacions que es trenquen, gent que viu sola o sense esperança, joves que no veuen futur, famílies que passen moments molt durs. Davant d’això, el relat de Llàtzer ens recorda que Déu no és indiferent al sofriment humà.
Quan Jesús arriba a Betània, troba una família trencada pel dolor. Marta i Maria expressen el que moltes persones també diuen avui: «Senyor, si haguessis estat aquí…». És el crit de qui no entén per què passen certes coses.
El detall més sorprenent és que Jesús plora. Això ens mostra un Déu proper, que no mira el dolor des de lluny. En el món actual, on moltes vegades es valora més l’eficiència que la compassió, aquest gest ens recorda la importància d’acompanyar, escoltar i compartir el sofriment dels altres.
Quan Jesús diu: «Jo soc la resurrecció i la vida», no parla només del final de la vida. També parla de totes les «resurreccions» que poden passar avui: quan una persona recupera l’esperança, quan algú és perdonat, quan una comunitat ajuda els més febles, o quan algú torna a començar després d’un fracàs.
El moment en què Llàtzer surt del sepulcre és molt simbòlic. Jesús diu a la gent: «Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar». Això també és una crida per a nosaltres: ajudar les persones a alliberar-se de les seves pors, dels prejudicis, de les situacions que les tenen «lligades».
Finalment, la resurrecció de Llàtzer és un preludi de la pròpia resurrecció de Jesús i un signe d’esperança per tots els cristians: la mort no té l’última paraula.
Aquest evangeli ens convida a ser persones que donen vida: persones que porten esperança enmig del pessimisme, que acompanyen en el dolor i que creuen que sempre és possible tornar a començar.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa