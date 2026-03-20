Opinió
Junts ha vist la llum
La llegenda parla d’una resplendor que fa caure cavall i genet. Al topar de cara contra el terra, Pau veu la llum i de perseguidor de cristians es transforma en vehement seguidor del crucificat. A partir d’aquell moment, pateix tota mena de sofriments. Naufragis, assalts, assots, «fam i set», «fred i nuesa», però res li fa abandonar la seva intensa determinació evangelitzadora.
No hi ha constància de llum ni de cavall, tampoc d’intervenció divina, però una cosa ferotgement reveladora deu haver passat a Junts perquè, en poc més de dues setmanes, hagi passat de fer caure l’escut social al Congrés a reclamar a Collboni «un escut econòmic i social per protegir les famílies i el teixit econòmic de Barcelona davant l’impacte de la crisi energètica internacional». ¡Quina meravella!
El 26 de febrer, Junts va fer caure la pròrroga del bo social, la prohibició de talls de subministraments, el veto als desnonaments de persones vulnerables i les compensacions a propietaris afectats per aquesta mesura, les ajudes per millorar l’eficiència energètica de la vivenda i els avançaments als territoris per prestar els seus serveis públics. Sí, també a l’Ajuntament de Barcelona. ¡Ah!, i es va oposar a limitar els preus dels serveis i productes essencials en casos d’emergència (ja ho saben, frenar aquests voltors que s’alimenten de les catàstrofes).
Les ombres que Junts va escampar al Congrés (i en tots) han quedat en l’oblit davant la radiant il·luminació actual. Així, per exemple, ara demana a l’Ajuntament de Barcelona que «exigeixi formalment al Govern de l’Estat espanyol» coses com la reducció de l’IVA en els subministraments energètics o reclama al mateix govern municipal que incrementi les ajudes per al pagament de lloguer a famílies vulnerables o per a la rehabilitació energètica de vivendes. ¿Detecten certes contradiccions? Deu ser falta de fe. Alguns historiadors afirmen que Pau es va tornar boig, però en cap moment parlen de cinisme. Davant el pecat del dubte, una bona galopada.
