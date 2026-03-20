Opinió | PEDRA SECA
L’experiment cul-de-sac
Als conductors en direcció a les pistes d’esquí els esperava ahir una sorpresa a mig camí
Al moment de lliurar aquesta crònica (divendres a la tarda) estava a punt de començar una acció de mobilitat viària experimental (i d’interès nacional): tancar totes les sortides de la ciutat de Berga excepte una, la Sud. Aquesta prova s’havia d’allargar fins a les deu de la nit i s’esperava un desgavell important. Imprescindible a parer de l’alcalde de la ciutat. És l’impulsor d’aquesta solució, acordada amb Trànsit, per treure dels carrers berguedans els embussos provocats pels metropolitans en direcció cap al Pirineu. En concret, dels que creuen poder fer drecera passant pel nucli urbà. És la idiotesa amb navegador. Bloquegen la ciutat, la divideixen en dues parts inaccessibles i alteren la vida quotidiana des de fa anys, sobretot en època de neus. Donat que aquesta temporada han estat abundoses, els col·lapses són freqüents i monumentals: els divendres són de passió abans del veritable, el de Setmana Santa.
La gran i inèdita novetat és aquesta fórmula invertida. En lloc de tancar o filtrar qui entra, es bloquegen les sortides. Els “llestos” hauran de fer mitja volta, anar enrere i tornar a entrar a la C-16 per allà on hauran sortit, seguint en resignada cua carretera amunt. Llevat de qui se’n penedeixi i es quedi a sopar o a gaudir dels vespres berguedans fins que el tràfic escampi, la resta hauran perdut el seu temps. Serà una bona escarmentada.
Per una vegada s’imposa el criteri del batlle amb una decisió resolutiva sobre la qual jo mateix (i em disculpo) havia escrit els meus dubtes sobre aquesta acció executiva. Hi havia una proposta socialista prèvia. Consistia a obturar les entrades, però finalment les tanques seran a les sortides, com en un carrer que no trau cap. Els que ho intentin no tindran escapatòria. Fins i tot la carretera vella, l’indret per on s’escapen els més «pillos» de tots, estarà tallada i confio que vigilada per la policia.
Aquesta mesura és inèdita (llevat d’una acció similar o inversa a Platja d’Aro als estius) i necessària ara perquè l’autovia acaba a l’entrada de la ciutat i es transforma en una carretera convencional. Si arriba algun dia fins al Túnel del Cadí (o més enllà si volguessin els ceretans) el problema deixa d’existir o bé es traslladaria uns quilòmetres més amunt.
Vagi bé o no, caldrà assumir com una pena menor el desgavell de les primeres setmanes fins que quedin escarmentats els implicats. Hauré passat el vespre mirant els fluxos i les línies vermelles als mapes digitals o tornant a veure la surrealista entrevista de la Melero amb el batlle Sànchez a TV3. Crec que aquesta acció de l’oficialitat vers els automobilistes escalarà a altres mitjans de comunicació. I confiem que un dels caçats no sigui algun advocat d’aquells de bufet car a l’Eixample amb ganes de litigar per un dret fonamental: el de la llibertat de moviments (article 19 de la Constitució).
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa