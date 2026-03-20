Opinió
Manresa a la milanesa
Ahir va començar la primavera (o potser avui, mai no sé si la primavera meteorològica comença el 21 o el 22 de març), el bon temps és cada dia més a prop, el sol ens escalfarà durant més hores al dia i això, només voldrà dir una cosa: per fi guardareu els plumons negres sota genoll a l’armari.
Aquesta negror quedarà sepultada dins el vostre guarda-roba durant uns quants mesos, si més no, la negror jaquetera spanish tourist que tant agrada a un manresà, i no ens enganyem, a una manresana encara més. D’això, tots en som culpables. Bé… permeteu-me dir que algunes ens en salvem. I ens en salvem perquè sabem on anar a combatre aquesta homogeneïtat estilística que inunda la nostra estimada ciutat i esquivar-la per no caure en la fosa profunda de l’ensopiment visual.
Les que volem allunyar-nos del món mami beix i de les imitacions bordes que la fast fashion està fent a la pobra Carolyn Bessette, sabem que al carrer Sant Fruitós número 16 existeix el rajolinet d’esperança i fantasia necessari per sortir al carrer amb la joie de vivre pels núvols. La botiga i l’estudi Mon Malé, de la Núria Malé, és un oasi enmig de tant soroll.
Brodats d’alta costura (sí, alta costura) aplicats a peces úniques. Jo tinc una gavardina vintage oversize, genialíssima, que si no portés el túning de la Núria, només semblaria una espia misteriosa i sofisticada, però soviètica. En canvi, ara, gràcies als botons joia que m’hi ha plantat, el llaç gegant rosa que hi ha brodat a l’esquena i els treballs necessaris per deixar-la nova, continuo semblant una espia misteriosa i sofisticada, però aquesta vegada, milanesa. De la grisor, la Núria en fa il·lusió.
I és precisament aquesta il·lusió la que trobo a faltar en aquesta meva ciutat. La majoria d’iniciatives, de projectes i d’activitat es fan des de la neutralitat i per la neutralitat. Destacar mai no entra dins del pla, fos cas que em miressin. Manresa, capital dels microcomplexos. Ups! M’he passat?
«Spring cannot be cancelled», diu en Hockney. Manresa té capacitat per florir. No cal esperar a la primavera, i si no sabeu per on començar, proveu de respirar l’aire del carrer Sant Fruitós.
