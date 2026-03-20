Opinió | EL CROQUIS
Més enllà de la colonització
Una polèmica sorprenent d’aquests dies ha estat la controvèrsia apareguda en alguns mitjans de comunicació madrilenys sobre un tema considerablement tractat i prou conegut: els mal tractes, abusos i exterminis sobre la població indígena americana que van tenir lloc durant el període de la colonització espanyola d’Amèrica del sud. El tema té un abast i una durada cronològica que fa impossible de concretar-ho en unes quantes línies. I, a més, si se’n comença a parlar apareixen de seguida els que neguen del tot la qüestió i que atribueixen aquelles acusacions de mal tractes i exterminis als quals no volen reconèixer l’extraordinària labor civilitzadora que va tenir lloc, segons ells, durant uns quants segles a l’Amèrica del sud per part dels colons d’origen espanyol. Curiosament, precisament aquests dies, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid i membre del PP ha polemitzat amb el rei Felip VI, que fa poc va reconèixer els excessos que hi va haver durant la colonització americana. Però Díaz Ayuso va continuar insistint en el fet que allò que la monarquia va fer no van ser abusos de cap mena sinó que es va aportar als indígenes americans una nova vida de progrés, de cultura, de civilització … Qui té raó, doncs? Evidentment, els descendents dels nadius que en el seu moment van ser “civilitzats” a patacades i abusos per part d’aquells que es van comportar com a amos absoluts dels nous territoris colonitzats.
Al marge completament de polèmiques americanes històriques com les anteriors, aquests darrers dies ha continuat la tensió, cada vegada creixent, a l’Orient Mitjà. El fet és que mentre hi intervinguin personatges tan discutibles com el president nord-americà Donald Trump és pràcticament impossible que la situació pugui millorar. El resultat és l’augment de preu dels combustibles, que tothom que hagi anat a omplir el dipòsit del seu vehicle ja haurà pogut constatar. I ja se sap que si s’augmenta el cost dels transports també s’apujarà pràcticament tot.
