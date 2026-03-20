Opinió | TRIBUNA
«Mostrin els sofriments»
Aquest va ser el consell que el papa Lleó va donar als periodistes de la RAI, la televisió pública italiana, amb motiu del 50è aniversari de la seva fundació. El papa digué als periodistes que evitin de convertir-se en «megàfons del poder» i mostrin la realitat, sense convertir-la en un «videojoc».
El papa va urgir els professionals de la informació a mostrar (i no a amagar), el sofriment dels pobres i a no convertir la informació en «propaganda». El papa digué també que «sempre, però d’una manera especial en les circumstàncies dramàtiques de guerra, com les que estem vivint (a Ucraïna, a l’Iran i a Gaza), la informació no ha de transformar-se en propaganda».
El papa recordà als periodistes l’obligació de verificar les notícies, per evitar que la informació acabi convertint-se en «megafonia del poder». I els demanà de «mostrar els sofriments que la guerra porta sempre a les poblacions», a «mostrar el rostre de la guerra i a relatar-la amb els ulls de les víctimes, per a no transformar-la en un videojoc».
El papa recordà als periodistes que «no hi ha novetat tecnològica que pugui substituir la creativitat, el discerniment crític i la llibertat de pensament». I referint-se a la intel·ligència artificial, el papa Lleó defensà la necessitat de «regular la comunicació segons el paradigma humà i no segons el tecnològic».
Quan avui hi ha diaris i plataformes digitals que manipulen la realitat amb enganys i mentides, és bo que aquests agitadors i hooligans (no periodistes!), poguessin reflexionar sobre les paraules del papa, que els crida a contrastar la informació i a no inventar-se notícies que tergiversen l’actualitat informativa.
Aquestes paraules del papa Lleó, doncs, són un toc d’atenció per als «periodistes» que, interessadament, deformen i manipulen la informació, moguts per interessos foscos i molt poc ètics.
Al contrari, el papa elogià la bona tasca dels periodistes que informen amb honestedat i veracitat.
