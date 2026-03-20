Opinió | tribuna
Pressupost de paper mullat
El Govern del President Illa presenta per primer cop uns pressupostos i, al mateix temps, els retira. La lectura de la lletra petita d’aquesta proposta evidencia que, malgrat la presència de càrrecs berguedans dins del Govern que feien pensar que el Berguedà guanyaria pes en les inversions, la realitat és tossuda: la comarca torna a quedar fora de les prioritats del país. Dels 4.100 milions d’euros previstos en inversions, només 12 milions arriben al Berguedà, un 0,29% del total. Aquesta xifra no reflecteix ni el pes del Berguedà ni les necessitats acumulades després d’anys d’infrainversió. La despesa general en sanitat i educació és imprescindible, però no pot substituir la inversió directa que necessitem per avançar.
No és un «no pel no». És un no fonamentat en dades objectives: el pressupost no aborda cap dels reptes estructurals que tots els grups polítics al territori —inclòs el PSC— coincidim a assenyalar com a imprescindibles. Un dels exemples més clars és l’abocador de Font Ollera. No hi apareix ni el compromís pel seu tancament ni la compensació territorial de 10 milions d’euros que, en canvi, sí es va aplicar a la Cerdanya. És una decisió difícil d’entendre en una comarca que és líder en reciclatge des del 2015 i que, tot i això, no rep el tracte que li correspon.
La mobilitat és un altre punt crític. Sense tren, el Berguedà depèn completament del bus, i per això és essencial invertir 6 milions d’euros en el BusExprés Berga–Barcelona per millorar-ne les freqüències, la fiabilitat i la capacitat. Sense aquesta inversió, la comarca queda desconnectada del país i es limiten les oportunitats de ciutadans, estudiants, treballadors i empreses.
En l’àmbit educatiu, la situació tampoc millora. L’Institut Guillem de Berguedà, el centre amb més alumnat de la comarca, continua funcionant amb barracons. Després de tants anys, és evident que calen aules definitives i dignes, i no solucions provisionals que s’eternitzen.
El terreny econòmic tampoc rep l’impuls necessari. El polígon d’Olvan només rep 700.000 €, una quantitat del tot insuficient tenint en compte que el desenvolupament real exigeix 12 milions. En un moment de reindustrialització i de demanda creixent de sòl industrial, aquesta manca d’ambició limita les oportunitats i impedeix consolidar projectes estratègics.
Des del Berguedà defensem el rigor i reclamem que el Govern de la Generalitat actuï amb criteris d’equitat. Uns pressupostos que ignoren allò que és essencial per al Berguedà són, simplement, uns pressupostos que no responen al país que volem.
