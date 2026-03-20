Opinió | COSES DE GENT NORMAL
Vitralls
El 26 de març de 1886, farà 140 anys, Josep Pons Enrich i els seus fills Ignasi i Lluís, els manresans propietaris de la colònia Pons de Puig-reig, posàvem la primera pedra del que havia de ser l’església de la colònia. L’obra, projectada i dirigida per l’arquitecte Josep Torras Argullol, i supervisada directament pels Pons, es plantejava com una catedral gòtica on no faltaven cap dels elements que definien l’estil: planta de creu llatina amb un transsepte coronat per un cimbori, capelles laterals entre contraforts, coberta de creueria, un absis amb girola, i vitralls!
Semblances amb la Seu de Manresa, l’únic edifici gòtic de l’Alt Llobregat. La nova parroquial de Sallent, neogòtica, començada el 1884 també per Torres Argullol es va inaugurar el 1901. A Cal Pons, adossat al temple es va construir el conjunt format per la rectoria, l’escola de nens i nenes i el convent de les Dominiques que a més de les estances de la comunitat comptava amb allotjament per les noies i vídues que treballaven a la fàbrica amb cuina, menjador, sales de labors i estudi.
Tot aquest complex es va aixecar amb poc més d’un any. No ens sabem imaginar la quantitat de paletes, fusters que hi treballaven! El 10 d‘agost de 1887, un dimecres, s’inaugurava solemnement; advocada a Sant Josep, beneïda per bisbe de Vic, Josep Morgades – el bisbat de Solsona estava vacant –. Aleshores Puig-reig comptava amb 1.836 persones, 398 de les quals vivien a cal Pons, convidats i encuriosits per veure l’interior de l’església amb altars, imatges, objectes litúrgics i vitralls.
Aquest dissabte 21 de març, 140 anys després, l’Associació de Veïns de Cal Pons, els Amics de les Colònies del Llobregat i l’Àmbit de Recerques del Berguedà, liderats per l’Ajuntament de Puig-reig, iniciem la campanya de restauració dels vitralls, un conjunt de 26 finestrals que tenen 140 anys de vida i que necessiten cura. Són excepcionals, part de la raó per la qual el conjunt de la colònia Pons és bé cultural d’interès nacional.
