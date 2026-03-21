Opinió | a tort i a dret
A Catalunya i Manresa, ningú és de dretes
Segons el diccionari normatiu, «dret/a» significa «situat a la banda de llevant quan una persona està de cara al nord». Si no recordes quina és la teva ma dreta, al punt de migdia posa’t de cara a la teva ombra, i allà per on ha sortit el sol unes hores abans, allà hi ha la dreta. Però si ets català, o manresà, i la teva desorientació és política, pots tenir problemes, perquè aquests dos col·lectius patim una greu manca de simetria: som tot centre i esquerra, quasi sense dreta. Si ens contemplem al mirall ens veurem descompensadament d’esquerres. És estrany que el desequilibri no ens faci caure.
Això de les dretes i les esquerres (polítiques) s’origina a finals del segle divuitè dins l’Assemblea Constituent de la Revolució Francesa, en la que els més radicals, els jacobins, es van asseure a la banda esquerra de la sala, mentre els moderats ocupaven la contrària. Veiem doncs que són denominacions relatives des del seu mateix origen. En la visió horitzontal de qualsevol objecte hi ha una banda esquerra perquè hi ha una banda dreta, i viceversa, de la mateixa manera que hi ha un centre en la mesura que hi ha uns extrems. Si manca una de les bandes, el que era centre passa a ocupar el seu lloc relatiu, i apareix un nou centre entremig.
I per què hauria de mancar un dels costats, a la nostra política? Doncs per l’angúnia de dur penjada l’etiqueta. Per entendre-ho cal remuntar-se al fet que el franquisme era de dretes, molt de dretes, i els primers anys després de la dictadura ningú no volia que l’hi relacionessin; quan els alts càrrecs del règim van muntar un partit per controlar la Transició, es van dir «Unión de Centro Democrático». A Catalunya, si els de Suárez eren centristes, Convergència es definia de centreesquerra. Ja no cal dir els socialistes i els comunistes. De tot això ja en fa unes quantes dècades, els actors estan jubilats o enterrats, però l’estigma continua viu.
Als protagonistes del pacte de candidatura entre Ramon Bacardit (Junts) I Sergi Perramón (ex-Front Nacional) no els agrada que els diguin que són d’extrema dreta. Ni tant sols de dretes, probablement. Però la dreta és una posició relativa, que se situa a la dreta de les esquerres tant com les esquerres s’emplacen a l’esquerra de les dretes. I no passa res. Potser haurien de dir: «si creure el que creiem i defensar el que defensem és de dretes, ho serem, i ens agradarà més que ser d’esquerres». O potser encara és massa aviat. En tot cas, ¿i si debatem idees i propostes?
