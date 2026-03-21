Opinió | Lletres de canvi
Sant Jordi per inspirar les enginyeres i els enginyers de demà!
S’acosta Sant Jordi i la nostra entitat en l’afany de seguir promocionant l’enginyeria entre els més petits ja ha fet la recerca dels llibres relacionats amb aquest món per lliurar-los enguany als fills i filles o nets i netes dels nostres col·legiats. Abans ens costava molt més trobar aquest tipus de llibres, avui no, tenim on triar i escollir, per tant, hi ha mercat i les editorials ho saben.
Quasi paral·lelament, la UManresa va acollir la setmana passada la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en català en què es van congregar més de 1.500 persones. La iniciativa, pensada per donar visibilitat a la producció literària per a infants i joves en llengua catalana i fomentar la lectura entre les noves generacions, «ha superat amb escreix totes les expectatives» segons ha dit Sílvia Mas, directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages. Les tres institucions organitzadores: l’Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i UManresa, estan convençuts que hi haurà una segona edició i que han de mirar «com fer-la encara més gran». Fantàstic tot plegat.
Lliurem aquests llibres titulats: «De gran vull ser enginyera», “Descobrim l´Energia», «La Magia de l´Enginyeria», «Ens ho passem bé aprenent Enginyeria», etc., per promoure l’enginyeria que com ja m’heu sentit a dir en més d’una ocasió, és una autèntica necessitat de país!
Des del Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials fa temps que constatem una realitat que ens preocupa i que cal abordar amb determinació: avui no disposem de prou professionals de l’enginyeria per donar resposta a les necessitats reals de les empreses, de la indústria i de la societat en general. Aquesta mancança es fa especialment evident en àmbits estratègics vinculats a la producció, l’energia, la sostenibilitat, la digitalització, el manteniment, l’automatització i la innovació tecnològica. I cal afegir-hi en l’exercici lliure de la professió, cada cop hi ha menys enginyers professionals que es dediquin a legalitzar, tramitar, certificar o projectar instal·lacions, activitats o equips i màquines per compte propi.
L’enginyeria és una professió clau per al progrés econòmic i social del nostre territori. És present en molts dels grans reptes actuals: la transició energètica, la reindustrialització, l’eficiència dels processos, la seguretat de les instal·lacions, la transformació digital o el desenvolupament de noves solucions tecnològiques. Malgrat això, el nombre de joves que opten pels estudis de grau en Enginyeria Industrial continua sent insuficient, i aquesta situació condiciona directament la competitivitat de les empreses i la capacitat de resposta del país.
Des del Col·legi impulsem i col·laborem en nombroses accions de promoció de l’enginyeria perquè tenim clar que acabarem tenint retorn, i que serà un retorn que aportarà valor a la societat perquè malgrat sí que la tendència és a l’alça, és avui un creixement massa tímid per revertir amb la rapidesa necessària el dèficit de professionals que ja patim.
Aquesta necessitat és encara més urgent quan parlem de la presència femenina a l’enginyeria. Continuem tenint massa poques noies que escullen aquests estudis, i això representa una doble pèrdua: per una banda, es desaprofita talent imprescindible; per l’altra, es perpetua una manca de diversitat que no es correspon ni amb la realitat social ni amb les necessitats de les organitzacions actuals. Cal fer un esforç col·lectiu per trencar estereotips, donar visibilitat a dones enginyeres referents i transmetre a les noies joves que l’enginyeria també és un espai de present i de futur per a elles.
Com a Col·legi, continuarem treballant intensament en aquesta línia, conscients que cada acció suma, però també convençuts que cal redoblar esforços. Promoure els estudis de grau en Enginyeria Industrial, i fer-ho especialment entre les noies, és una responsabilitat compartida i una necessitat inajornable. Ens hi juguem el futur de la professió, però també el futur del nostre teixit productiu i de la societat que volem construir.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
- Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
- La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà