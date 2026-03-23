Opinió
Joan Vila denuncia la «incoherència» al ple de Manresa: «El regidor d’Educació i un altre de Junts van donar suport a la moció d'USTEC tot i participar en l’acord amb la Generalitat sobre ràtios»
En el darrer Ple municipal, el debat sobre la moció presentada per USTEC va tornar a posar sobre la taula els reptes del sistema educatiu. Des d’Impulsem compartim la preocupació per molts d’aquests reptes i reconeixem, sense matisos, la tasca essencial dels professionals de l’educació. Però també creiem que cal ser rigorosos amb el paper que correspon a cada administració.
La nostra abstenció no respon a una manca de compromís, sinó precisament al contrari: a la voluntat de fer una política útil, coherent i centrada en allò que podem transformar des del món local.
Un dels principals punts de la moció és la millora de les retribucions salarials. És una reivindicació legítima, però que correspon clarament a l’àmbit de la Generalitat. Els ajuntaments no tenim ni la competència ni la capacitat real per incidir-hi, i traslladar aquest debat al Ple municipal pot generar més confusió que solucions.
També es van abordar qüestions com la burocràcia o les ràtios. En aquest darrer cas, el debat va evidenciar una contradicció difícil d’entendre: el mateix regidor d’Educació i un dels regidors de Junts que fa pocs mesos, com a membres de la Taula de Participació Local, havien participat en l’acord amb la Generalitat sobre les ràtios vigents, en el Ple en van desatendre el contingut per donar suport a la moció. Aquest tipus d’incoherències no ajuden a generar confiança ni estabilitat en les polítiques educatives.
A més, cal tenir present que la moció respon a la visió d’un sindicat concret, en un sector plural on conviuen diferents sensibilitats. Per això sorprèn que des del Ple Municipal es donés suport sense matisos a aquesta proposta, fins i tot per part de representants vinculats a altres organitzacions sindicals i que ja han signat un acord. Les institucions han de treballar per sumar consensos amplis, no per reforçar posicionaments parcials.
Al mateix temps, des d’Impulsem trobem a faltar que el debat posi més el focus en problemàtiques que, tot i no ser de competència municipal directa, tenen un impacte clar en el dia a dia de les escoles i de les famílies. Parlem de qüestions com els barracons, el transport escolar o les dificultats per cobrir totes les beques menjador.
En aquest sentit, també cal recordar que la relació entre ajuntaments i Generalitat en matèria educativa es basa en un conveni històric, avui desfasat i sovint objecte de discrepàncies, que atribueix als municipis el manteniment ordinari dels centres i reserva a la Generalitat les actuacions de major envergadura. Aquest marc poc clar evidencia la necessitat de redefinir responsabilitats i millorar la coordinació institucional.
Des d’Impulsem defensem una manera de fer política basada en la responsabilitat, la coherència i la voluntat de construir acords amplis. Per això ens vam abstenir: perquè compartim preocupacions, però no la forma ni el marc en què es van plantejar.
El nostre compromís és continuar treballant per una educació millor des de l’àmbit local, allà on realment podem incidir i aportar solucions.
